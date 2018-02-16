Правительство ужесточило правила проведения техосмотра

Глава правительства России подписал 12 февраля постановление, ужесточающее правила прохождения государственного техосмотра. Теперь на ТО машина должна быть укомплектована не только знаком аварийной остановки, но и аптечкой. Техосмотр уже не пройдут авто с дефектами демпфера и усилителя рулевого управления. Также запрет установлен для транспортных средств с измененной конструкцией стеклоомывателя и стеклоочистителя. На фары отныне нельзя наклеивать или устанавливать как окрашенные, так и бесцветные пленки и шторки.

Отдельно оговаривается, что авто, прошедшие незарегистрированный тюнинг, получить диагностическую карту не смогут. Нельзя также использовать одновременно шипованную и нешипованную резину. Зато теперь даже если из двигателя, КП, мостов, или даже аккумулятора хоть ручьем хлещут рабочие жидкости — никаких проблем, такой автомобиль пройдет техосмотр и будет считаться годным для движения по дорогам страны. Постановление правительства обычно вступает в силу через месяц после опубликования. Таким образом, новые правила проведения техосмотра начнут действовать с 15 марта 2018 года.