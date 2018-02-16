Правительство ужесточило правила проведения техосмотра

ttgspb.ru/
Дмитрий Медведев подписал постановление, усложняющее условия, которым должен соответствовать автомобиль для успешного прохождения государственного техосмотра.
Максим Строкер

Глава правительства России подписал 12 февраля постановление, ужесточающее правила прохождения государственного техосмотра. Теперь на ТО машина должна быть укомплектована не только знаком аварийной остановки, но и аптечкой. Техосмотр уже не пройдут авто с дефектами демпфера и усилителя рулевого управления. Также запрет установлен для транспортных средств с измененной конструкцией стеклоомывателя и стеклоочистителя. На фары отныне нельзя наклеивать или устанавливать как окрашенные, так и бесцветные пленки и шторки.

Отдельно оговаривается, что авто, прошедшие незарегистрированный тюнинг, получить диагностическую карту не смогут. Нельзя также использовать одновременно шипованную и нешипованную резину. Зато теперь даже если из двигателя, КП, мостов, или даже аккумулятора хоть ручьем хлещут рабочие жидкости — никаких проблем, такой автомобиль пройдет техосмотр и будет считаться годным для движения по дорогам страны. Постановление правительства обычно вступает в силу через месяц после опубликования. Таким образом, новые правила проведения техосмотра начнут действовать с 15 марта 2018 года.

ТО, техническое обслуживание
16 февраля 2018
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