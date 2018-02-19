Оказывается, люди боятся автомобилей чуть ли не больше, чем самолетов

Фото: phobia.wikia.com
Большинство людей боится летать на самолетах, хотя не все признаются в своей слабости. Эта фобия давно стала привычной и никого не удивляет. Но, оказывается, что тех, кто столь же сильно опасается автомобилей, в нашем мире тоже хватает. Причем, количество их, согласно статистике, весьма велико.
Эдуард Раскин

Если вы представляете собой редкое исключение из общего правила и не трусите летать, то даже в этом случае у вас наверняка найдется несколько знакомых, для которых каждый перелет — нешуточное испытание. По данным статистики аэрофобией страдает где-то 20—30% населения Земли. На самом деле, естественно, гораздо больше, поскольку не все готовы направо-налево признаться в своих иррациональных страхах.

Впрочем, иррациональными их в данном случае назвать не совсем корректно. Вы сидите внутри стотонного куска железа, мчащегося со скоростью 900 км/ч, а у вас под ногами — десять километров пустоты. В случае чего, падать с такой высоты придется мучительно долго.

Психологи с умным видом объясняют, что все равно подобные опасения беспочвенны, что авиация — самый безопасный вид транспорта. И даже цифры приводят успокаивающие. Дескать, в 2017 году по всему миру произошло девять авиакатастроф с пассажирскими лайнерами, в которых погибло 67 человек. Для сравнения, в 2016-м в 16 авариях лишились жизни 303 человека.

Фото: www.hypnosisondemand.com

Однако, эти доводы годятся только для тех, кто и так не боится, а остальных они мало успокаивают. Дело в том, что стремление к полету, якобы присущее людям с древних времен, на самом деле было уделом единиц — гениев или психов. Для остальных же воздушные путешествия всегда казались делом рискованным, а сама воздушная среда — враждебной и опасной.

Несмотря на то, что самолет — практически ровесник автомобиля, он до сих пор вызывает куда больше опасений, чем четырехколесный транспорт, не теряющий связи с землей-матушкой. Хотя, как выясняется, и тут не обошлось без подвоха. Оказывается, существует в мире весьма значительная группа, которая боится машин. Нет, это не какие-нибудь «зеленые» и члены секты «Свидетелей электромобилей», сознательно или бессознательно стремящиеся к уничтожению автотранспорта, а вполне себе обычные человеки.

Как гласит статистика, более более 20% водителей испытывают тревожное состояние перед тем, как сесть за руль. Но это еще цветочки. Приблизительно пять процентов взрослого населения Земли подвержены амаксофобии. Термин образован из двух греческих слов: amaxa — повозка и phobos — страх.

Фото: itspsychology.com/

Если боязнь самолетов сопровождает человечество на протяжении всей истории авиации, то боязнь автомобилей — сравнительно новая фобия, которая развилась только во второй половине прошлого века в связи с увеличением скорости машин и возросшей аварийностью. Интересно, что несмотря на столь короткую жизнь, она уже вошла в число десяти самых распространенных панических расстройств.

Амаксофобией (или по-другому, моторофобией) вдвое чаще страдают женщины, чем мужчины. Ее жертвами становятся не только и даже не столько водители, сколько пассажиры, которые равно боятся и такси, и автобусов, и метро. Порой человеку не просто сложно поехать куда-нибудь на машине, но даже выйти из подъезда, возле которого стоит авто. Симптомы амаксофобии — резкое учащение пульса, потливость, дрожь в конечностях, потемнение в глазах. Человек может начать задыхаться, появляется тошнота. И есть, чего пугаться. Только на российских дорогах в 2017 году произошло 169 432 ДТП с 19 088 погибшими и 215 374 ранеными.

А вы говорите — самолеты, а вы говорите — страшно…

вред здоровью, авторынок, авария, ДТП, автопутешествие, автотуризм
19 февраля 2018
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