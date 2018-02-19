Оказывается, люди боятся автомобилей чуть ли не больше, чем самолетов

Если вы представляете собой редкое исключение из общего правила и не трусите летать, то даже в этом случае у вас наверняка найдется несколько знакомых, для которых каждый перелет — нешуточное испытание. По данным статистики аэрофобией страдает где-то 20—30% населения Земли. На самом деле, естественно, гораздо больше, поскольку не все готовы направо-налево признаться в своих иррациональных страхах.

Впрочем, иррациональными их в данном случае назвать не совсем корректно. Вы сидите внутри стотонного куска железа, мчащегося со скоростью 900 км/ч, а у вас под ногами — десять километров пустоты. В случае чего, падать с такой высоты придется мучительно долго.

Психологи с умным видом объясняют, что все равно подобные опасения беспочвенны, что авиация — самый безопасный вид транспорта. И даже цифры приводят успокаивающие. Дескать, в 2017 году по всему миру произошло девять авиакатастроф с пассажирскими лайнерами, в которых погибло 67 человек. Для сравнения, в 2016-м в 16 авариях лишились жизни 303 человека.