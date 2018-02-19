Сколько в среднем одалживают россияне у банков на покупку автомобиля

По объемам кредитования традиционно лидирует Москва и Московская область, где заемщики взяли на сумму более 998,43 млрд. руб. На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область, где выдано кредитов на 358,54 млрд руб. Замыкает тройку Свердловская область, где граждане взяли в долг 179,44 млрд. руб. Также в десятку наиболее кредитно-активных регионов по объемам кредитования вошли Краснодарский край, Татарстан, Башкортостан, Ростовская обл., Красноярский край, Челябинская и Нижегородская обл.

Разумеется, выросло и число автокредитов: сказался и отложенный в сложные годы спрос, и ряд госпрограмм поддержки автопрома. И здесь так же лидирует Москва, где выдано 82,38 тыс. кредитов на 81,69 млрд руб., Санкт-Петербург — 44,04 тыс. кредитов на 36,54 млрд. руб. и Краснодарский край — 18,12 тыс. кредитов на 15,14 млрд. руб. Самый высокий «средний чек» по автокредиту отмечается в Москве — 992 тыс. руб., Краснодарском крае — 836 тыс. руб. и Санкт-Петербурге — 830 тыс. руб.