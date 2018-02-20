Смартфоны и навигаторы смертельно опасны в дороге

Фото: www.dailymail.co.uk
Несмотря на то, что автомобили год от года становятся все безопаснее, уровень смертности на дорогах Америки остается весьма высоким. Этому способствуют различные электронные устройства, которыми буквально напичканы современные машины.
Эдуард Раскин

Согласно докладу Совета национальной безопасности, в 2017 году на американских дорогах погибло 40 000 человек, и это всего лишь на 1% меньше, чем в 2016-м. Количество смертей второй год подряд не опускается ниже отметки в 40 000.

Что толку оборудовать автомобили так называемыми «передовыми» системами помощи водителю, в число которых входят круиз-контроль, удержание в полосе и экстренное торможение, если водители постоянно общаются по телефону или играют с навигатором?

Согласно совместному исследованию Американской автомобильной ассоциации и фонда «Безопасность дорожного движения», голосовой набор и ввод информации через сенсорный экран отвлекает водителя в среднем на 24 секунды. Этого вполне достаточно, чтобы попасть в серьезную аварию. А программирование навигатора занимает куда больше времени — целых 40 секунд.

Фото: www.ebay.com

Как сообщают «Ведомости», исследователи университета Юты считают, что навигаторы, mp3-плееры, радио и мобильные устройства, встроенные в автомобиль, больше всего отвлекают внимание, и во время движения функции управления ими должны отключаться.

Кстати, помимо смертельных случаев в 2017 году в ДТП серьезно пострадали 4,57 млн. американцев. Помимо перечисленных факторов на количество летальных исходов влияют также вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превышение скорости, недосып и непристегнутые ремни безопасности.

Для сравнения, по данным ГИБДД в России за тот же год произошло 169 432 ДТП, в которых погибло 19 088 человек, что на 6% меньше, чем в 2016-м.

промиле, ПДД, вред здоровью, ущерб, возмещение ущерба, навигатор, смартфон, авария
20 февраля 2018
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