Смартфоны и навигаторы смертельно опасны в дороге

Согласно докладу Совета национальной безопасности, в 2017 году на американских дорогах погибло 40 000 человек, и это всего лишь на 1% меньше, чем в 2016-м. Количество смертей второй год подряд не опускается ниже отметки в 40 000.

Что толку оборудовать автомобили так называемыми «передовыми» системами помощи водителю, в число которых входят круиз-контроль, удержание в полосе и экстренное торможение, если водители постоянно общаются по телефону или играют с навигатором?

Согласно совместному исследованию Американской автомобильной ассоциации и фонда «Безопасность дорожного движения», голосовой набор и ввод информации через сенсорный экран отвлекает водителя в среднем на 24 секунды. Этого вполне достаточно, чтобы попасть в серьезную аварию. А программирование навигатора занимает куда больше времени — целых 40 секунд.