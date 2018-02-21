Двадцатилетним запретят водить автомобиль

Фото: www.cash2uloans.com
Главный специалист-психиатр министерства здравоохранения России Зураб Кекелидзе провел в Москве большую пресс-конференцию «Место психиатрии в современном обществе». Во время своего выступления он коснулся вопроса рекламы автомобилей, которая, по его мнению, способствует повышению аварийности.
Виктория Базылева

Главный психиатр страны высказал свое недовольство относительно содержания транслируемой в СМИ автомобильной рекламы. По его словам, в аудио-, видеороликах и текстовых материалах россиян должны призывать к «уважительному вождению» и делать акценты на безопасности и надежности машины, о которой идет речь.

– К сожалению, чтобы продать машину, такая агрессивная или направленная на какие-то чувства, которые водитель не должен проявлять, реклама имеет место. Вот слово «дерзкий» — как машина может быть дерзкой? Или фраза «заставлять себя уважать» — понятно, о чем идет речь. Или «развивает скорость до 100 км/ч за определенное количество секунд»… Очевидно, это надо каким-то образом запретить, — цитирует Зураба Кекелидзе агентство «Москва».

Кроме того, психиатр выступил с предложением не допускать к управлению автомобилями лиц, не достигших 21 года. Он убежден, что молодые люди младшего возраста не испытывают страха смерти, а значит представляют для себя и окружающих огромную опасность.

Впрочем, Кекелидзе уже не в первый раз рекомендует установить подобные ограничения. Он призывал к этому еще несколько лет назад, но, как мы видим, пока ничего не изменилось и вряд ли в ближайшее время изменится.

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21 февраля 2018
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