Двадцатилетним запретят водить автомобиль

Главный психиатр страны высказал свое недовольство относительно содержания транслируемой в СМИ автомобильной рекламы. По его словам, в аудио-, видеороликах и текстовых материалах россиян должны призывать к «уважительному вождению» и делать акценты на безопасности и надежности машины, о которой идет речь.

– К сожалению, чтобы продать машину, такая агрессивная или направленная на какие-то чувства, которые водитель не должен проявлять, реклама имеет место. Вот слово «дерзкий» — как машина может быть дерзкой? Или фраза «заставлять себя уважать» — понятно, о чем идет речь. Или «развивает скорость до 100 км/ч за определенное количество секунд»… Очевидно, это надо каким-то образом запретить, — цитирует Зураба Кекелидзе агентство «Москва».

Кроме того, психиатр выступил с предложением не допускать к управлению автомобилями лиц, не достигших 21 года. Он убежден, что молодые люди младшего возраста не испытывают страха смерти, а значит представляют для себя и окружающих огромную опасность.

Впрочем, Кекелидзе уже не в первый раз рекомендует установить подобные ограничения. Он призывал к этому еще несколько лет назад, но, как мы видим, пока ничего не изменилось и вряд ли в ближайшее время изменится.