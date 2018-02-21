Как не платить сомнительный штраф с камеры автоматической фиксации

Что делать если знаешь точно: тебя пытаются оштрафовать за чужое нарушение ПДД, зафиксированное камерой автоматической фиксации? Кто-то в этом случае смиренно платит, не веря в справедливость, а кто-то готов дойти в ее поисках до Верховного суда, даже когда речь идет о 500-рублевом штрафе.
Максим Строкер

На днях стало известно об очередном решении Верховного суда РФ, оправдавшем автовладельца, обвиненного и оштрафованного за чужое нарушение правил. ВС рассмотрел жалобу жителя Воронежской области Петра Самохова. Еще летом 2016 года он получил «письмо счастья» со штрафом в размере 500 рублей за превышение скорости. Сюрприз ситуации заключался в том, что машину, которая попала в объектив камеры автоматической фиксации, была им уже продана. Гражданин не захотел оплачивать чужие нарушения и обратился в местное УГИБДД, представив в качестве доказательства свое непричастности к нарушению договор купли-продажи с неким ООО «ТЦ Кунцево Лимитед».

Однако гаишники отменить штраф отказались, сославшись на то, что в их ведомственной базе машина продолжает числиться за гражданином Самоховым.

Заметим, что очень часто компании, занимающиеся перепродажей подержанных авто, выкупив машину у автовладельца не переоформляют ее на учете в ГИБДД на себя — чтобы не платить транспортный налог. Хотя и обязаны это сделать в 10-дневный срок. И если кто угодно после подобной сделки за рулем этой машины попадается на нарушении ПДД в объектив камеры автоматической фиксации, штраф направляется уже бывшему собственнику транспортного средства.

После этого Самохов не особо удивился, когда с ГИБДД согласились еще и местный районный суд, а затем и Воронежский облсуд, где он пытался добиться правды, — чтобы полиция взыскала штраф не с него, а настоящего владельца машины, то есть с ООО-перекупщика. И пришлось ему с обжалованием 500-рублевого штрафа дойти до высшей судебной инстанции — до Верховного суда.

Судья ВС Владимир Меркулов, рассмотрев это дело, решил, что доказательством, подтверждающим управление автомобилем другим лицом или собственником может служить, в том числе, договор купли-продажи. В соглашении между истцом и «Кунцево Лимитед» было четко прописано, что машина переходит в собственность компании в момент подписания документа. Кроме того, ПТС автомобиля была внесена отметка о смене владельца. С этой точки зрения информация из базы данных ГИБДД, что машина числится за старым собственником к фактической законной смене владельца транспортного средства отношения не имеют. Поэтому и платить штраф за нарушение ПДД, состоявшееся после сделки должен не бывший владелец, а новый собственник машины. То есть ООО.

Скорее всего, недобросовестной компании-перекупщику все равно штраф платить не придется, поскольку срок привлечения нарушителя к ответственности по этому административному истек уже больше полутора лет назад.

штрафы, суд, ПДД, КоАП, ГИБДД
21 февраля 2018
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