Как не платить сомнительный штраф с камеры автоматической фиксации

На днях стало известно об очередном решении Верховного суда РФ, оправдавшем автовладельца, обвиненного и оштрафованного за чужое нарушение правил. ВС рассмотрел жалобу жителя Воронежской области Петра Самохова. Еще летом 2016 года он получил «письмо счастья» со штрафом в размере 500 рублей за превышение скорости. Сюрприз ситуации заключался в том, что машину, которая попала в объектив камеры автоматической фиксации, была им уже продана. Гражданин не захотел оплачивать чужие нарушения и обратился в местное УГИБДД, представив в качестве доказательства свое непричастности к нарушению договор купли-продажи с неким ООО «ТЦ Кунцево Лимитед».

Однако гаишники отменить штраф отказались, сославшись на то, что в их ведомственной базе машина продолжает числиться за гражданином Самоховым.

Заметим, что очень часто компании, занимающиеся перепродажей подержанных авто, выкупив машину у автовладельца не переоформляют ее на учете в ГИБДД на себя — чтобы не платить транспортный налог. Хотя и обязаны это сделать в 10-дневный срок. И если кто угодно после подобной сделки за рулем этой машины попадается на нарушении ПДД в объектив камеры автоматической фиксации, штраф направляется уже бывшему собственнику транспортного средства.