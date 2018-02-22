Электромобили не добьются популярности еще несколько десятилетий

Странно слышать в очередной раз голос разума из-за океана, поскольку оттуда как правило редко доносится что-то дельное. Тем не менее, эксперты исследовательской группы энн-арборского Центра автомобильных исследований (CAR) без обиняков заявили представителям американской автопрессы, что к 2030 году автомобили с автономными системами управления 4 и 5 уровня будут составлять менее 4% в продажах новых автомобилей.

Также было подчеркнуто, что альтернативные силовые двигатели, в том числе электрические или работающие на топливных элементах, к тому же 2030 году займут лишь 8% процентов рынка — сообщает портал Automotive News. Тут, конечно, хочется потребовать комментариев у руководства тех европейских стран, которые уже объявили о полном отказе к 30—40-м годам от ДВС. Но, боюсь, до них нам не докричаться…

Несомненно, налагаемые государственными органами ограничения на выбросы и топливную экономичность помогают в немалой степени помогают идее «зеленого» транспорта не затухнуть. Беспилотники и электромобили прежде всего широко распространятся в сфере общественного транспорта. Однако затем их наступление на область личного транспорта и грузовых перевозок будет приостановлена из-за экономического спада, замедления рынка сбыта и отсутствия социального консенсуса.