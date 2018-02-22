Электромобили не добьются популярности еще несколько десятилетий

Фото: www.youtube.com
Большинство крупных автопроизводителей безоглядно вваливает миллиарды долларов, евро и йен в электромобили и автономные системы вождения с целью, точно известной только им самим. Центр автомобильных исследований, расположенный в американском Штате Мичиган, смотрит на проблему скептически. Его эксперты прогнозируют, что инвестиции в ближайшие годы начнут сокращаться, а электрокары и беспилотники и через десять лет будут занимать лишь небольшую долю в общем объеме продаж.
Эдуард Раскин

Странно слышать в очередной раз голос разума из-за океана, поскольку оттуда как правило редко доносится что-то дельное. Тем не менее, эксперты исследовательской группы энн-арборского Центра автомобильных исследований (CAR) без обиняков заявили представителям американской автопрессы, что к 2030 году автомобили с автономными системами управления 4 и 5 уровня будут составлять менее 4% в продажах новых автомобилей.

Также было подчеркнуто, что альтернативные силовые двигатели, в том числе электрические или работающие на топливных элементах, к тому же 2030 году займут лишь 8% процентов рынка — сообщает портал Automotive News. Тут, конечно, хочется потребовать комментариев у руководства тех европейских стран, которые уже объявили о полном отказе к 30—40-м годам от ДВС. Но, боюсь, до них нам не докричаться…

Несомненно, налагаемые государственными органами ограничения на выбросы и топливную экономичность помогают в немалой степени помогают идее «зеленого» транспорта не затухнуть. Беспилотники и электромобили прежде всего широко распространятся в сфере общественного транспорта. Однако затем их наступление на область личного транспорта и грузовых перевозок будет приостановлена из-за экономического спада, замедления рынка сбыта и отсутствия социального консенсуса.

Фото: www.c-span.org

— Пока прибыль была устойчивой, инвестиции продолжались и поддерживали экономическую экспансию. Проблемы начнутся, когда продажи начнут падать, а рентабельность снижаться. Сможет ли автомобильная индустрия продолжать поддерживать нынешние темпы во время спада бизнес-цикла? Как учит недавняя история, не сможет — по крайней мере, с нынешними скоростью и масштабом инвестиций,— считает президент CAR Карла Бейло.

Самой большой проблемой, предполагают аналитики центра— это негативное восприятие и сложившиеся предпочтения клиентов. Значительная часть американцев не рассматривает для себя в качестве альтернативы ни услуги агрегаторов такси, ни каршеринг — сторонников этих служб насчитывается 56% и 47%. В то же время, они отдают предпочтение традиционным видам общественного транспорта — таким, как автобусы (58%) и метро (86%).

Только 18% респондентов по всей Америке заявили, что предпочитают электромобили обычным машинам с бензиновыми двигателями. Бейло полагает, что традиционные агрегаты в ближайшее время никуда не денутся.

Естественно, политические догмы обязательны к воспроизведению даже независимыми исследовательскими центрами. Представители CAR выразили надежду, что общество в конечном итоге осознает преимущества электрифицированных и автономных транспортных средств. Однако при этом они делают оговорку, что это возможно лишь при построении соответствующей инфраструктуры, введению серьезных стимулов и жестких ограничений со стороны регуляторов.

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22 февраля 2018
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