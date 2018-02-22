В МФЦ можно будет зарегистрировать машину

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству внутренних дел РФ разработать и представить на обсуждение кабинета министров свои предложения о реализации пилотного проекта выдачи водительских удостоверений и свидетельств о регистрации машин через региональные МФЦ. — МВД России (В. А. Колокольцеву)… представить в правительство Российской Федерации предложения с проектом необходимых нормативных правовых актов о проведении пилотного проекта по выдаче водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения на базе региональных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, — говорится в опубликованном на сайте кабинета министров документе.