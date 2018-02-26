Что чаще всего крадут из каршеринговых машин

За последние полгода оператор BelkaCar не досчитался 1287 щеток для очистки снега, 14 колес и 3500 литров омывающей жидкости. Кроме того, автомобилисты умыкнули три эмблемы Mercedes-Benz с решетки радиатора, шесть дверей, четыре катушки зажигания и две подушки безопасности. По словам представителей компании, в список не попали кабели для подключения гаджетов и другие мелкие детали, поскольку счет им давно уже потерян.

Ранее BelkaCar составила рейтинг вещей, которые, напротив, чаще всего остаются в машинах после пользователей. Помимо ключей, кошельков, телефонов и рюкзаков, клиенты забывают в автомобилях бейсбольные биты, пельмени, женские парики, топоры и нижнее белье. Бывали случаи, когда в арендованных авто оставляли даже живых людей — обиженные водители специально запирали своих пассажиров в машине.