Пьяная сексуальная блондинка на «Гелике» подралась с гаишниками

Правоохранители обратили внимание на странные маневры Mercedes-Benz G-класса с красивыми номерами 555, и на пересечении проспекта Мира с улицей Островского дорогущий внедорожник был блокирован. За рулем автомобиля оказалась девушка, находившаяся в состоянии ярко выраженного алкогольного опьянения, да к тому же без водительского удостоверения.

Примечательно, но и машина пьяной блондинке тоже не принадлежит — «Гелик» поддатая барышня взяла у своего кавалера, работающего судебным приставом. Но куда еще более любопытным является тот факт, что этот «Мерседес» — не собственность служителя закона, а самый настоящий конфискат. Иными словами, по шапке теперь получит не только красотка, но и ее ухажер, позволивший короткой юбке сесть за руль арестованной иномарки.