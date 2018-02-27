Пьяная сексуальная блондинка на «Гелике» подралась с гаишниками

Фото: АвтоВзгляд
Пока столичные полицейские неспешно изучают очередной видеоролик из Инстаграма с мажорами, летящими с огромной скоростью на элитной иномарке по встречной полосе на Кутузовском проспекте, в Сургуте гаишники живьем взяли злостную, но соблазнительную нарушительницу ПДД. Причем, взяли силой.
Мирон Горин

Правоохранители обратили внимание на странные маневры Mercedes-Benz G-класса с красивыми номерами 555, и на пересечении проспекта Мира с улицей Островского дорогущий внедорожник был блокирован. За рулем автомобиля оказалась девушка, находившаяся в состоянии ярко выраженного алкогольного опьянения, да к тому же без водительского удостоверения.

Примечательно, но и машина пьяной блондинке тоже не принадлежит — «Гелик» поддатая барышня взяла у своего кавалера, работающего судебным приставом. Но куда еще более любопытным является тот факт, что этот «Мерседес» — не собственность служителя закона, а самый настоящий конфискат. Иными словами, по шапке теперь получит не только красотка, но и ее ухажер, позволивший короткой юбке сесть за руль арестованной иномарки.

blog.joins.com

Между тем, женщина при задержании довольно упорно сопротивлялась, брыкаясь длинными ногами с не менее длинными каблуками. Впрочем, это не помешало придорожным полицейским скрутить разбушевавшуюся деваху и «упаковать» ее в патрульный автомобиль.

От медицинского освидетельствования «бесправная» водительница, разумеется, отказалась. В отношении задержанной возбуждено административное дело по ст. 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и составлен протокол за отказ от процедуры освидетельствования на предмет алкогольного или наркотического опьянения.

штрафы, суд, ПДД, КоАП, вред здоровью, безопасность дорожного движения, внедорожник, дорога, ГИБДД
27 февраля 2018
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