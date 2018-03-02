Водителей продолжают массово штрафовать за движение в пробках

Буквально месяц назад портал «АвтоВзгляд» рассказывал об участившихся случаях неправомерно выписанных водителям штрафов. Одних камеры контроля нарушений (а вместе с тем и пополнения бюджета) «обвиняют» в неправильной парковке при вынужденном съезде на обочину (например, из-за ремонта авто), других — в нарушении стоянки за простаивание в пробке.

После публикации ситуацию нам поспешили прокомментировать в пресс-центре МАДИ, где сообщили, что «на самом деле это единичные случаи, а в отношении сотрудника, допустившего ошибку при изучении фотоматериалов, проводится служебная проверка». Более того: порталу «АвтоВзгляд» даже пообещали отменить выписанные штрафы и вернуть денежные средства автомобилистам.

Что ж, приятно, когда инспекция признает свою вину и даже вроде бы решает вопрос по справедливости, да только случаев таких, к сожалению, меньше не становится.