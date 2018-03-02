Водителей продолжают массово штрафовать за движение в пробках

Фото: Геннадий Черкасов
Вот уж действительно непонятная ситуация — то ли электроника сбоит, то ли парконы «чудят», но факт остается фактом: без вины виноватых водителей массово наказывают рублем. Фактически же — просто за толкание в заторе. В чем журналисты портала «АвтоВзгляд» убедились на собственном опыте.
Вячеслав Василенко

Буквально месяц назад портал «АвтоВзгляд» рассказывал об участившихся случаях неправомерно выписанных водителям штрафов. Одних камеры контроля нарушений (а вместе с тем и пополнения бюджета) «обвиняют» в неправильной парковке при вынужденном съезде на обочину (например, из-за ремонта авто), других — в нарушении стоянки за простаивание в пробке.

После публикации ситуацию нам поспешили прокомментировать в пресс-центре МАДИ, где сообщили, что «на самом деле это единичные случаи, а в отношении сотрудника, допустившего ошибку при изучении фотоматериалов, проводится служебная проверка». Более того: порталу «АвтоВзгляд» даже пообещали отменить выписанные штрафы и вернуть денежные средства автомобилистам.

Что ж, приятно, когда инспекция признает свою вину и даже вроде бы решает вопрос по справедливости, да только случаев таких, к сожалению, меньше не становится.

Фото: АвтоВзгляд

Как бы там ни было, а в аналогичную ситуацию журналисты портала «АвтоВзгляд» попали лично. Редакционный Opel Zafira Tourer двигался по Старопименовскому переулку, где сзади его настиг автомобиль видеофиксации нарушений, который зачем-то или специально (нужное — подчеркнуть) «выстрелил» в спину с разницей в две секунды, обвинив в нарушении п.3.27 ПДД и на основании ч.5 ст. 12.16 КоАП РФ назначив 3000 рублей штрафа за неправильную стоянку-остановку.

Даже если бы наш «Опель» и стоял, то штрафовать его за две — Карл, всего две! — секунды простоя попросту абсурдно! К тому же даже на парконовском фото видно, как далеко наша машина находится от обеих обочин.

Фото: АвтоВзгляд

Не менее любопытным является и тот факт, что в реальности машина находилась рядом с домом 4/1, о чем свидетельствует даже присланный с «письмом счастья» фотоснимок. Но паркон в борьбе то ли со снижением числа нарушителей, то ли с недостатком бюджетных средств почему-то решил, что водитель транспортного средства нарушил правила возле дома №6.

Смех или грех, но штрафик в базе числится и никуда не исчезает. Видимо, до публикаций на портале «АвтоВзгляд» эти постановления никто не просматривает, утверждая своими резолюциями суммы к оплате налево и направо.

Уважаемые водители, будьте бдительны. Если вас оштрафовали по ошибке или на авось, необходимо обжаловать постановление. Главное — успеть в десятидневный срок.

безопасность дорожного движения, обман, мошенничество
2 марта 2018
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