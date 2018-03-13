Полуголая россиянка разбилась в Индонезии, упав со скалы на байке

Фото: Instagram
Летальным исходом закончилось для россиянки дорожное путешествие на Бали после того, как девушка слетела на мотороллере с обрыва высотой более 200 метров. Страховая компания отказалась выплачивать денежные средства родственникам погибшей, в том числе и по доставке тела на родину.
Мирон Горин

Две подруги, прилетевшие на Бали из Санкт-Петербурга, отправились на соседний остров Нуса Пенида, где взяли на прокат мотороллеры. В полуобнаженном виде и без наличия водительских прав соответствующей категории девицы рассекали на байках по местным дорогам и направлениям.

На участке, где им нужно было преодолеть каменистую насыпь, одна из девушек не справилась с управлением и слетела с утеса. Погибшую, которой оказалась 22-летняя Карина Татаренко, спасатели нашли только через несколько часов. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Родственникам и близким друзьям туристки пришлось самим собирать деньги на транспортировку тела. Страховая компания, как уже было сказано, отказалась выплачивать средства из-за отсутствия у девушки «прав» на управление мототехникой.

Напомним, что подобные случаи — не редкость для российских туристов. Например, осенью прошлого года в Доминикане россиянка полностью в неглиже высунулась из окна, ударившись головой о дорожный знак. Трагедия попала в объектив мобильного телефона ее подруги, которая и управляла машиной.

превышение скорости, международные права, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, байки, мототехника, ГИБДД
13 марта 2018
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