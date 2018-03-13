Полуголая россиянка разбилась в Индонезии, упав со скалы на байке

Две подруги, прилетевшие на Бали из Санкт-Петербурга, отправились на соседний остров Нуса Пенида, где взяли на прокат мотороллеры. В полуобнаженном виде и без наличия водительских прав соответствующей категории девицы рассекали на байках по местным дорогам и направлениям.

На участке, где им нужно было преодолеть каменистую насыпь, одна из девушек не справилась с управлением и слетела с утеса. Погибшую, которой оказалась 22-летняя Карина Татаренко, спасатели нашли только через несколько часов. Обстоятельства трагедии устанавливаются.