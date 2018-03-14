Пьяную невесту вытащили из-за руля по дороге на собственную свадьбу

Полиция городка Марана, что в американском штате Аризона сообщила о курьезном задержании. Примерно в 10.30 утра в понедельник, как пишет Mirror, патруль остановил машину, водитель которой вел ее не вполне уверено. За рулем оказалась 32-летняя Эмбер Янг в наряде невесты, которая сообщила копам, что направляется на собственную свадьбу. Полицейские заподозрили, что новобрачная сильно нетрезва и задержали ее для направления на медосвидетельсвование.

Сообщается, что у девушки должны были взять кровь для анализа на алкоголь, а потом отпустить. Однако, по словам сержанта местной полиции Скотта, по неизвестным причинам она провела в околотке гораздо больше времени, нежели планировалось изначально. Понятия не имею: успела ли она в итоге на церемонию своего бракосочетания или нет, — сообщил он. Местные журналисты предполагают, что г-жа Янг, прежде чем отправиться под венец, решила успокоить нервишки крепким алкоголем или шампанским, но не рассчитала свои силы.