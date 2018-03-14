Убийцу «пьяного мальчика» отпускают домой по заказу наркомафии

Как же так легко виновнице страшной аварии удалось избежать ответственности? По мнению отца погибшего мальчика, с самого начала ей помогали, и не абы кто, а самые настоящие криминальные авторитеты в содружестве с коррумпированными полицейскими, занимающими высокие посты. Иначе как объяснить, что вместо «Скорой» к месту ДТП подъехали неизвестные люди вместе с начальником местной ГАИ? По словам очевидцев, прямо на глазах у полицейских эти ребята стали спрашивать Алисову о каком-то грузе, а затем изъяли из автомобиля какие-то пакеты.

Отец убитого ребенка считает, что виновница трагедии работала наркокурьером и сотрудничала с крупнейшей организованной преступной группой, поставляющей кокаин в столичный регион. Как рассказал Роман Шимко журналистам, в момент наезда на малыша водительница находилась в состоянии наркотического опьянения. Косвенно сей факт подтверждает и экспертиза, проведенная с нарушениями — вместо десяти видов запрещенных препаратов анализ проводился только по пяти.

Зато экспертиза в отношении ребенка удивительным образом показала наличие в его организме убийственной дозы алкоголя. Впрочем, позже ее ожидаемо признали неверной. Ошибка? Может быть и так, но отец шестилетнего Алеши и независимые эксперты уверены в сговоре подследственной с врачом и следователем.