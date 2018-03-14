Убийцу «пьяного мальчика» отпускают домой по заказу наркомафии

Фото: Александр Корнющенко
Несмотря на то, что после поданных апелляций Московский областной суд оставил без изменения приговор, вынесенный виновнице резонансного ДТП под Балашихой, убийца «пьяного мальчика» скоро окажется на свободе. Впрочем, отец ребенка подал кассационную жалобу. Да только вряд ли она поможет — все уже решено.
Мирон Горин

Суд решил, что за смерть ребенка, в чьей крови якобы была обнаружена лошадиная доза алкоголя, наказание для сбившей его женщины вполне себе достаточное. Напомним, что Ольгу Алисову приговорили к абсурдным трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения.

Хотя максимальное наказание по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» предусматривает заключение под стражу в колонии общего режима на срок до 5 лет. Иначе говоря, без облегченных условий содержания, частых свиданий и передач, а также без выхода на работу за пределы пенитенциарного учреждения. Скажем больше: уже через несколько месяцев подсудимая освободится условно-досрочно. Причем в рамках российского законодательства.

Фото: Игнат Калинин

Как же так легко виновнице страшной аварии удалось избежать ответственности? По мнению отца погибшего мальчика, с самого начала ей помогали, и не абы кто, а самые настоящие криминальные авторитеты в содружестве с коррумпированными полицейскими, занимающими высокие посты. Иначе как объяснить, что вместо «Скорой» к месту ДТП подъехали неизвестные люди вместе с начальником местной ГАИ? По словам очевидцев, прямо на глазах у полицейских эти ребята стали спрашивать Алисову о каком-то грузе, а затем изъяли из автомобиля какие-то пакеты.

Отец убитого ребенка считает, что виновница трагедии работала наркокурьером и сотрудничала с крупнейшей организованной преступной группой, поставляющей кокаин в столичный регион. Как рассказал Роман Шимко журналистам, в момент наезда на малыша водительница находилась в состоянии наркотического опьянения. Косвенно сей факт подтверждает и экспертиза, проведенная с нарушениями — вместо десяти видов запрещенных препаратов анализ проводился только по пяти.

Зато экспертиза в отношении ребенка удивительным образом показала наличие в его организме убийственной дозы алкоголя. Впрочем, позже ее ожидаемо признали неверной. Ошибка? Может быть и так, но отец шестилетнего Алеши и независимые эксперты уверены в сговоре подследственной с врачом и следователем.

Фото: Наталия Губернаторова

А как объяснить столь лояльное решение Железнодорожного суда, который, как и Московский областной суд, не принял во внимание ни одно из значимых ходатайств потерпевшей стороны? Да что там говорить, если в деле объективно не смогли (читай — не захотели) разобраться ни высокопоставленные чиновники в МВД, ни депутаты Госдумы. Хотя и обещали на всю страну.

Похоже, кто-то очень хочет замять это дело. Только не совсем ясно почему: либо Алисова играла в наркокартеле далеко не последнюю роль, либо она является близкой родственницей-подругой кого-то из его организаторов.

Как бы там ни было, адвокат осужденной Наталья Куракина больше не обвиняет отца мальчика в клевете — вероятно, она попросту оттягивает время, чтобы потихоньку вызволить подзащитную из мест заключения. Не зря ведь за пару походов в суд юристка получает гонорар, превышающий месячную зарплату отца погибшего мальчика. Откуда такие деньги у Алисовой — никому не известно. Впрочем, это и не важно. Важно другое — в тюрьме ей осталось сидеть совсем недолго.

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14 марта 2018
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