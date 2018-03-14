Убийцу «пьяного мальчика» отпускают домой по заказу наркомафии

Суд решил, что за смерть ребенка, в чьей крови якобы была обнаружена лошадиная доза алкоголя, наказание для сбившей его женщины вполне себе достаточное. Напомним, что Ольгу Алисову приговорили к абсурдным трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения.
Хотя максимальное наказание по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» предусматривает заключение под стражу в колонии общего режима на срок до 5 лет. Иначе говоря, без облегченных условий содержания, частых свиданий и передач, а также без выхода на работу за пределы пенитенциарного учреждения. Скажем больше: уже через несколько месяцев подсудимая освободится условно-досрочно. Причем в рамках российского законодательства.