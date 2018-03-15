Россияне готовы пересаживаться с личных машин на общественный транспорт

Фото: Московский Комсомолец
Согласно результатам очередного опроса, почти половина российских автовладельцев готова отказаться от поездок на личном автомобиле. В качестве альтернативы участники исследования в большинстве своем называли общественный транспорт.
Виктория Базылева

Экономический кризис, охвативший нашу страну несколько лет назад, повлек за собой серьезное подорожание автомобилей и рост цен на сопутствующие услуги. Увеличение прайсов ударило по кошельку подавляющего большинства автовладельцев, многие из которых, как показал опрос, готовы даже прекратить эксплуатацию личной машины, лишь бы сэкономить.

Если содержание автомобиля станет слишком дорогим, 22% респондентов откажутся от собственного транспорта полностью. Еще 20% опрошенных готовы не использовать свое авто, только когда до места назначения можно без проблем добраться «своим ходом». И лишь 2% участников исследования признались, что спокойно представляют свою жизнь без личной машины даже в условиях низких цен на обслуживание.

Фото: Московский Комсомолец

Самым популярным среди альтернативных вариантов передвижения является общественный транспорт, в пользу которого в случае чего сделает выбор 61% респондентов. На втором месте оказалось такси (20%), на третьем — каршеринг (8%). К сервисам поиска попутчиков готовы обратиться при необходимости лишь 5% участников опроса.

Интересно, что среди тех, кто пересел бы с личного авто на метро и автотобусы, больше жителей Санкт-Петербурга. Москвичи, в свою очередь, предпочли бы сервис краткосрочной аренды машин. Респонденты, проживающие в регионах, соответственно чаще выбирали такси и райдшеринг (тот самый поиск попутчиков).

Остается лишь добавить, что исследование мнений автовладельцев проводилось в январе нынешнего года агентством «Автостат» совместно с порталом Авто Mail.ru. В онлайн-опросе приняли участие свыше 17 000 обладателей машин из разных уголков нашей страны.

автопродажи, авторынок, производители
15 марта 2018
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