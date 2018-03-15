Россияне готовы пересаживаться с личных машин на общественный транспорт

Экономический кризис, охвативший нашу страну несколько лет назад, повлек за собой серьезное подорожание автомобилей и рост цен на сопутствующие услуги. Увеличение прайсов ударило по кошельку подавляющего большинства автовладельцев, многие из которых, как показал опрос, готовы даже прекратить эксплуатацию личной машины, лишь бы сэкономить.

Если содержание автомобиля станет слишком дорогим, 22% респондентов откажутся от собственного транспорта полностью. Еще 20% опрошенных готовы не использовать свое авто, только когда до места назначения можно без проблем добраться «своим ходом». И лишь 2% участников исследования признались, что спокойно представляют свою жизнь без личной машины даже в условиях низких цен на обслуживание.