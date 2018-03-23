Кто такие «лапти», «шишиги», «титьки» и «хитрилы»

Зачастую название той или иной машины, данное ей производителем, благополучно забывалось, зато ее всегда могли идентифицировать по прозвищу. Например, в начале 1930-х с конвейера только что построенного Нижегородского автозавода сошли первые «полуторки». Именно под таким названием в народе прославился ГАЗ-АА, который мог перевозить до полутора тонн груза. Многим заводская аббревиатура ни о чем не говорила, зато слово «полуторка» употреблялось очень широко.

Некоторые могли ее спутать с «трехтонкой» ЗИС-5, несмотря на существенную разницу в размерах. Последняя в свою очередь удостоилась человеческого имени — «Захар» или почетное «Захар Иваныч». Точной истории происхождения прозвища не сохранилось, но скорее всего это признак уважения к работящему, надежному и неприхотливому грузовику. Ведь он стал настоящим героем Великой Отечественной войны, а потом еще помогал восстанавливать страну из руин.

В 1950-х появился новоиспеченный Москвич 400, который получил сразу несколько прозвищ, самые популярные из которых — «хоттабыч» и «слоник». Отдаленное внешнее сходство с самым крупным наземным животным найти нетрудно — закругленные крылья «Москвича» действительно чем-то напоминали уши элефанта. А вот что общего у машины со сказочным персонажем стариком Хоттабычем, не совсем понятно.