Почему автоматической замены прав не будет никогда

Фото: www.ria.ru
Столичные водители, которые порадовались было инициативе московских властей по автоматической замене удостоверений после окончания срока их действия, могут расслабиться. Ничего подобного в ближайшем обозримом будущем не произойдет.
Эдуард Раскин

Как заявила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк, ее ведомство не планирует реализовывать такую инициативу. А это значит, можно распрощаться с розовыми мечтами о том, что теперь можно будет избежать очередей и общения с представителями власти, которое мало кому по жизни доставляет удовольствие. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что о такой возможности недавно обмолвился руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин:

— Приведу самый простой пример: мы точно знаем, когда у горожан заканчивается действие водительских прав. Сейчас у нас есть все данные, чтобы вовремя, за два месяца до окончания действия прав, проинформировать об этом гражданина и по всем доступным каналам направить ему эту информацию. А еще лучше, здесь как раз мы работаем плотно с федеральными коллегами, если у водителя нет критического объема нарушений за прошедший период, чтобы автоматически эти права пролонгировали свое действие.

Фото: krasnogorsk.ru

Причина, по которой силовики отказались идти на поводу у креативных чиновников, на самом деле проста. Засада таилась в том, что при обмене прав от водителя требуется предъявить медицинскую справку. Автоматизировать этот процесс не получится, поскольку единой информационной базы с медицинскими данными водителей не существует, да и существовать не может. Все сведения о состоянии здоровья гражданин России подпадают под действие врачебной тайны и не в коем случае не подлежат разглашению.

Отсюда вывод — категоричный и решительный. Для обмена водительского удостоверения, чей срок действия истек, его обладателю придется лично явиться в соответствующее учреждение — экзаменационное подразделение либо МФЦ,— предъявить медицинское заключение и получить заветную «корочку». При этом заново пересдавать экзамены ему не придется — эта инициатива также не нашла сочувствия у компетентных органов.

водительское удостоверение, медсправка, ПДД, ГИБДД
23 марта 2018
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