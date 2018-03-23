Почему автоматической замены прав не будет никогда

Как заявила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк, ее ведомство не планирует реализовывать такую инициативу. А это значит, можно распрощаться с розовыми мечтами о том, что теперь можно будет избежать очередей и общения с представителями власти, которое мало кому по жизни доставляет удовольствие. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что о такой возможности недавно обмолвился руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин:

— Приведу самый простой пример: мы точно знаем, когда у горожан заканчивается действие водительских прав. Сейчас у нас есть все данные, чтобы вовремя, за два месяца до окончания действия прав, проинформировать об этом гражданина и по всем доступным каналам направить ему эту информацию. А еще лучше, здесь как раз мы работаем плотно с федеральными коллегами, если у водителя нет критического объема нарушений за прошедший период, чтобы автоматически эти права пролонгировали свое действие.