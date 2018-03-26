Нужно ли платить за шлагбаум во дворе

Фото www.ysmaster.ru
Ограждение дворовых территорий и установка шлагбаума в больших городах стало обычным явлением. В связи с этим все чаще раздаются жалобы жителей, с которых требуют деньги за въезд во двор на своем личном автомобиле. Обычно в таких случаях решения о взимании платы за парковку принимаются без их ведома. Насколько это законно, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Денис Халфин

В подобных ситуациях жителей многоквартирного дома можно условно разделить на две группы — «активистов» и «несогласных». Первые ратуют за ограниченный въезд во двор, и их несложно понять: свободного парковочного пространства не хватает, потому что зачастую места занимают чужаки из соседних домов. Установить ежемесячную плату на содержание охраны двора и обслуживание шлагбаума — вполне логичное решение.

Но войти в положение «несогласных» тоже можно — ведь по различным причинам платить за проезд к родному дому готовы далеко не все. Чаще всего от репрессивных мер со стороны активистов страдают именно они, поскольку в таких случаях постановка вопроса сводится к решительному ультиматуму: нет денег — проваливай.

Начнем с того, что действительно согласно жилищному кодексу общее собрание собственников многоквартирного дома является полномочным органом управления по использованию дворовых территорий. Право обслуживать и распоряжаться придомовой территорией зафиксировано в статьях 44 — 46 Жилищного кодекса, и принадлежит оно исключительно собственникам многоквартирного дома.

Решение о ежемесячной оплате за установку и содержание шлагбаума не может быть принято без вашего ведома, если вы являетесь законным владельцем жилья. В любом случае всю необходимую документацию о принятых постановлениях должны предоставить при первом же требовании каждому собственнику. Причем вне зависимости от того, согласен он с установкой шлагбаума или не согласен, посещает он общие собрания или нет. Как показывает практика, найти юридическое несоответствие, которое поставит под сомнение законность подобных решений, не так сложно.

Согласно градостроительному и землеустроительному кодексам, «придомовой территорией многоквартирного дома» является прилегающий к зданию участок, закрепленный за ним в нормативной документации. Эта земля может быть оформлена в совместную собственность жильцов, а может принадлежать муниципалитету.

В первом случае с каждого ее владельца регулярно удерживается налог, а следовательно по закону он имеет полное право свободного доступа на этот участок. Лишить его этой привилегии никто не может.

Если же территория принадлежит муниципалитету, то у тех активистов, кто установил шлагбаум, должно быть юридическое основание на распоряжение городской собственностью. Проверить это с помощью квалифицированного юриста не составит труда.

Сообщение о проведении общего собрания собственников должно быть оформлено строго в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 45 ЖК. Оповестить об этом мероприятии должны не позднее чем за десять дней до дня его проведения. В обратном случае есть все основания усомниться в правомочности собрания и принятых на нем решений. Так что не ленитесь фотографировать все подобные объявления и сообщения, чтобы потом установить их законный статус.

Имейте в виду, что на общем собрании должны присутствовать собственники жилья или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от их общего числа. Любое решение о пользовании земельным участком жилого дома законно только при условии, если за него проголосовало не менее двух третей голосов.

Очень важное условие заключается в том, что они рассчитываются не из числа участников голосования, а от общего количества всех собственников жилья, в том числе и безлошадных. То есть голосовать по вопросу шлагбаума должны все законные владельцы жилья. Как раз здесь и спотыкаются многие активисты.

Согласно пункту 3 статьи 48 ЖК, количество голосов, которым обладает каждый собственник, пропорционально его доле в праве общей собственности. То есть у владельца трехкомнатной квартиры площадью 90 кв. м голосов будет в два раза больше, чем у другого собственника, владеющего однокомнатной квартирой площадью 45 кв.м. Это тоже следует учитывать при подсчете голосов.

Все решения и постановления, принятые на общем собрании, должны быть зафиксированы в протоколах, оформленных строго в соответствии с установленными требованиями. Их копии вам должны предоставить по первой просьбе.

Законность принятых решений можно смело оспаривать, если нарушен хотя бы один пункт из приведенных норм. Заявление об обжаловании подается в районный суд в течение шести месяцев с того дня, когда указанный собственник узнал или должен был узнать о принятом решении. Однако, как правило, при обнаружении юридических несостыковок активисты перестают разговаривать на языке ультиматумов и становятся более сговорчивыми.

платная парковка, обман, мошенничество
26 марта 2018
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