Нужно ли платить за шлагбаум во дворе

В подобных ситуациях жителей многоквартирного дома можно условно разделить на две группы — «активистов» и «несогласных». Первые ратуют за ограниченный въезд во двор, и их несложно понять: свободного парковочного пространства не хватает, потому что зачастую места занимают чужаки из соседних домов. Установить ежемесячную плату на содержание охраны двора и обслуживание шлагбаума — вполне логичное решение.

Но войти в положение «несогласных» тоже можно — ведь по различным причинам платить за проезд к родному дому готовы далеко не все. Чаще всего от репрессивных мер со стороны активистов страдают именно они, поскольку в таких случаях постановка вопроса сводится к решительному ультиматуму: нет денег — проваливай.

Начнем с того, что действительно согласно жилищному кодексу общее собрание собственников многоквартирного дома является полномочным органом управления по использованию дворовых территорий. Право обслуживать и распоряжаться придомовой территорией зафиксировано в статьях 44 — 46 Жилищного кодекса, и принадлежит оно исключительно собственникам многоквартирного дома.