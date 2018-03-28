ОНФ недоволен работой Московской административной дорожной инспекции

К такому выводу эксперты пришли после изучения истории москвички Тамары Пискаревой, которая на вполне законных основаниях пыталась отменить наложенный на нее и других граждан штраф за якобы парковку в неположенном месте, но ничего не добилась, хотя вся правда была на ее стороне. Суть истории в том, что МАДИ оштрафовала нескольких автомобилистов из соседних домов на улице Барклая и Большой Филевской за то, что они по мнению сотрудников инспекции парковали свои машины на газоне. Штраф за это нарушение нешуточный — 5000 рублей.

Беда только в том, что этот якобы газон, внесенный в АИС «Реестр зеленых насаждений Москвы», на самом деле оказался вполне официальной парковкой, только со стершимся от времени асфальтом, да замусоренной песком и глиной, оставшихся после аварийных работ по замене инженерных коммуникаций. Тамара Пискарева сумела это доказать, однако на сбор необходимых документов и переписку с чиновниками у нее ушло три месяца. В итоге суд в удовлетворении ее иска отказал, ссылаясь на нарушенные сроки: на обжалование штрафа Московская административная дорожная инспекция дает 10 дней, в то время как ответ на любой официальный запрос предусмотрено 30 дней.