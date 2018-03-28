ОНФ недоволен работой Московской административной дорожной инспекции

У любого столичного водителя накопилось немало претензий к деятельности Московской административной дорожной инспекции. И вот теперь их поддержал московский штаб ОНФ. Его эксперты уверены в частности, что пришла пора менять процесс обжалования штрафов за парковки, поскольку существующая процедура обжалования устроена несправедливо.
К такому выводу эксперты пришли после изучения истории москвички Тамары Пискаревой, которая на вполне законных основаниях пыталась отменить наложенный на нее и других граждан штраф за якобы парковку в неположенном месте, но ничего не добилась, хотя вся правда была на ее стороне. Суть истории в том, что МАДИ оштрафовала нескольких автомобилистов из соседних домов на улице Барклая и Большой Филевской за то, что они по мнению сотрудников инспекции парковали свои машины на газоне. Штраф за это нарушение нешуточный — 5000 рублей.
Беда только в том, что этот якобы газон, внесенный в АИС «Реестр зеленых насаждений Москвы», на самом деле оказался вполне официальной парковкой, только со стершимся от времени асфальтом, да замусоренной песком и глиной, оставшихся после аварийных работ по замене инженерных коммуникаций. Тамара Пискарева сумела это доказать, однако на сбор необходимых документов и переписку с чиновниками у нее ушло три месяца. В итоге суд в удовлетворении ее иска отказал, ссылаясь на нарушенные сроки: на обжалование штрафа Московская административная дорожная инспекция дает 10 дней, в то время как ответ на любой официальный запрос предусмотрено 30 дней.
В связи с этим эксперты московского штаба ОНФ считают, что ошибки при вынесении штрафов должны исправляться не в судебном порядке, а по обращению водителя в разумные сроки.
– Система взыскания штрафов в Москве построена таким образом, что не предполагает простого механизма обжалования, даже если автомобилист юридически прав. Получается, что при обжаловании штрафов в судебном порядке люди теряют время, нервы, а зачастую и деньги. При этом Московская административная дорожная инспекция никакой ответственности за свои действия не несет. Заявительница абсолютно права в своих претензиях, однако никто из представителей органов власти не собирается компенсировать ей уплаченный штраф, возмещать моральный ущерб или хотя бы просто принести пожилой женщине свои извинения, — подчеркивает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Москве, депутат Государственной Думы Вячеслав Лысаков. — Назрела необходимость изменения законодательства в части упрощения процесса обжалования. Например, явные ошибки при вынесении штрафов должны исправляться не в судебном порядке, а по телефонному или электронному обращению водителя в течении одного дня…