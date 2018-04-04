Секс и виски: топ-менеджер Hyundai принуждал сотрудниц к пьянству и танцам

По информации корейского информационного агентства Yonhapnews, топ-менеджер Hyundai склоняла сотрудниц фирмы к непристойностям. Таким образом леди-босс проявляла заботу о своих подопечных, которые, заигрывая с руководителями-мужчинами, могли бы подняться по карьерной лестнице и даже устроить личную жизнь.

Многочисленные работницы компании, устроившие виртуальный флеш-моб в социальных сетях с целью привлечения к этому безобразию внимания общественности, недовольны тем, что дамочка требовала от них распивать спиртные напитки на встречах с руководством, а также флиртовать и танцевать. Причем представители движения в поддержку жертв сексуального насилия уверены, что некоторым сотрудницам приходилось даже заниматься с топ-менеджерами сексом.

Правда, официальных заявлений в полицию пока не поступало. Зато стало известно об увольнении нескольких начальников подразделений, в том числе Чхан Ён Вок, возглавлявшего отдел Hyundai Autoever. По факту инцидента проводится масштабная корпоративная проверка.