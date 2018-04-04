Запасаемся бензином: половина АЗС готовится к закрытию

Цены на топливо в России к концу марта стремительно рванули вверх, достигнув уровня 45 600 рублей за тонну АИ-92 и 47 400 рублей за тонну АИ-95. В связи с этим НП «Совет по товарным рынкам», объединяющий независимых нефтетрейдеров, обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с сообщением о неконтролируемом повышении оптовых цен на бензин и дизтопливо компаниями-монополистами. Как утверждают авторы послания, рост цен на топливо «носит системный характер» и может обернуться уходом с рынка независимых розничных торговцев моторным топливом.

По данным «Совета по товарным рынкам» в России действует 18 300 независимых автозаправочных станций — более 62% от общего числа АЗС на территории нашей страны. ФАС, судя по сообщениям СМИ, не видит в происходящем особых проблем, считая, что розничные торговцы топливом никуда не денутся — как-нибудь «перетопчутся».

Но на самом деле все не так спокойно, как представляется «сверху». В относительно благополучном подмосковном регионе, например, независимые мелкие и средние торговцы топливом в данный момент уже стонут от методов «конкуренции», применяемых компаниями-монополистами. Только в течение марта они подняли цены за тонну АИ-95 на 3500 рублей, на А-92 — на 2600 и на дизтопливо — на 2500 рублей. Это составило 48 300 рублей/тонну, 46 300 рублей/тонну и 46 000 рублей/тонну соответственно.