Запасаемся бензином: половина АЗС готовится к закрытию

Независимые торговцы бензином паникуют по поводу резкого роста оптовых цен на топливо. По их мнению топливные компании-монополисты искусственно разгоняют цены.
Максим Строкер

Цены на топливо в России к концу марта стремительно рванули вверх, достигнув уровня 45 600 рублей за тонну АИ-92 и 47 400 рублей за тонну АИ-95. В связи с этим НП «Совет по товарным рынкам», объединяющий независимых нефтетрейдеров, обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с сообщением о неконтролируемом повышении оптовых цен на бензин и дизтопливо компаниями-монополистами. Как утверждают авторы послания, рост цен на топливо «носит системный характер» и может обернуться уходом с рынка независимых розничных торговцев моторным топливом.

По данным «Совета по товарным рынкам» в России действует 18 300 независимых автозаправочных станций — более 62% от общего числа АЗС на территории нашей страны. ФАС, судя по сообщениям СМИ, не видит в происходящем особых проблем, считая, что розничные торговцы топливом никуда не денутся — как-нибудь «перетопчутся».

Но на самом деле все не так спокойно, как представляется «сверху». В относительно благополучном подмосковном регионе, например, независимые мелкие и средние торговцы топливом в данный момент уже стонут от методов «конкуренции», применяемых компаниями-монополистами. Только в течение марта они подняли цены за тонну АИ-95 на 3500 рублей, на А-92 — на 2600 и на дизтопливо — на 2500 рублей. Это составило 48 300 рублей/тонну, 46 300 рублей/тонну и 46 000 рублей/тонну соответственно.

На примере торговли дизтопливом одной компании-топливного монополиста в Подмосковье проиллюстрируем методы «честной» конкуренции, душащей небольшие АЗС.

Со своего НПЗ монополист продает всем желающим дизтопливо по цене 38,9 рублей за литр. Доставка этого литра до АЗС в регионе стоит 50 копеек. То есть, у местного независимого торговца дизтопливо не может быть дешевле 39,4 ₽/л. Это если он не будет платить зарплату сотрудникам, перестанет оплачивать счета за электроэнергию, за аренду земли, за обслуживание банковских карт и за ремонт оборудования.

А рядом, на АЗС «дочки» компании-монополиста, то же самое дизтопливо продается по 39,5 ₽/л. Но там трудится куча сотрудников, горит свет, кассы принимают карточки и т. п. Это означает, что свои бензоколонки монополист поставляет бензин по настолько низкой цене, какая независимой АЗС и не снилась. В результате, сейчас в Подмосковье мелкие и средние розничные продавцы топлива вынуждены продавать его гораздо дороже, чем на заправках компаний-топливных монополистов, и все равно иметь прибыль, стремящуюся к нулю.

Примерно по аналогичному сценарию, судя по всему, развивается ситуация и на розничных рынках топлива прочих регионов России. Но ФАС, похоже, такая картина звериной конкуренции не напрягает. Власти если и «зачешутся» по этому поводу, то только когда независимые торговцы начнут массово закрывать свои АЗС, и появится реальная угроза топливного дефицита и взлета розничных цен.

бензин
4 апреля 2018
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