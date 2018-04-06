Почему весной на дорогах появляется много психов и неадекватов

В лучшем случае на этом все и заканчивается. Но чаще агрессивный персонаж выскакивает из машины и норовит напасть с кулаками на «оскорбившего» его водителя. А уж если вас угораздило попасть в ДТП, где замешан психопат, то не исключено, что он, опять таки, полезет в драку, даже если сам является явным виновником аварии. Просто потому, что у него все вокруг враги, виноваты и, соответственно, заслуживают яростного отпора. Печаль в том, что такой персонаж может даже убить, а суд потом признает его невменяемым и отправит не в тюрьму, а на принудительное лечение в психушку. Как же уберечь себя и свое имущество от нападок со стороны невменяемого гражданина?

Лучший способ, конечно — избежать столкноения. Как минимум, половина дорожных конфликтов возникает, когда один водитель поступил по-человечески невежливо по отношению к другому — даже при соблюдении буквы ПДД. На дороге не стоит «вредничать» и мериться длинной сами знаете чего с явно неадекватным соседом по потоку, если изначально вы не готовы к конфликту, переходящему в кулачный бой. Но бывает, что дорожной разборки с гражданином с «протекшей крышей» ну никак не избежать. Тут может помочь заранее припасенный баллончик со слезоточивым газом или «перцем». По весне возить его с собой в машине рекомендуется всем. Но после применения спецсредства рекомендуется вызвать полицию и скорую помощь — вдруг вашему оппоненту потребуются услуги квалифицированных медиков.