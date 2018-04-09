ФАС уличила крупных торговцев бензином в создании искусственного дефицита

ФАС призвала нефтяные компании ТАИФ', «ФортеИнвест» и «Сургутнефтегаз» к соблюдению антимонопольного законодательства и исполнению обязательств, закрепленных в четырехстороннем соглашении от 2011 года между нефтяными компаниями, ФАС России, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Антимонопольное ведомство выяснило, что в марте 2018 года ОАО «ТАИФ НК» и АО «ФортеИнвест» увеличили поставки автомобильных бензинов и дизтоплива на экспорт, при одновременном сокращении поставок на внутренний рынок Российской Федерации. Это привело к ограничению предложения объемов товара как в биржевом, так и внебиржевом сегментах рынка, созданию дисбаланса спроса и предложения и оказало существенное влияние на увеличение цены товара.

Что же касается «Сургутнефтегаза», то эта компания, по мнению ФАС, с 28 марта по 3 апреля 2018 года осуществляла биржевую торговлю «неравномерно и преимущественно крупными сделками», что привело к созданию искусственного дефицита топлива и резкому росту цены на бензин.