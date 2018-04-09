Как наживаются на болельщиках ЧМ-2018 по футболу конторы по прокату машин

Так, если в той же Москве минимальная стоимость суток проката авто, взятого в аренду в аэропорту Шереметьево, составляет сегодня 1496 рублей, то в дни ЧМ она вырастет в 2,4 раза — до 3579 «деревянных». Об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщили аналитики сервиса OneTwoTrip, оценившие стоимость проката автомобилей в городах, где будут проходить игры чемпионата мира по футболу.

Так вот они выяснили, что на период мундиаля прокатные организации кратно увеличили свои тарифы. Сильнее всего это заметно в Екатеринбурге, где минимальная стоимость суток аренды авто выросла в 7,7 раза, второе место по динамике подорожания занял Ростов-на-Дону — 6,7 раза, третье — Казань (6,5 раза). В процессе анализа сравнивались минимальные тарифы на сутки аренды 15 апреля и 15 июня, в качестве пунктов выдачи и возврата автомобиля выбирались аэропорты. Любопытно, что в Нижнем Новгороде и Волгограде доступных для онлайн бронирования автомобилей на 15 июня, а также последующие даты чемпионата мира нет вовсе!