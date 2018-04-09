Как наживаются на болельщиках ЧМ-2018 по футболу конторы по прокату машин

Не успел закончится скандал с завышением цен на гостиничное обслуживание во время чемпионата мира по футболу-2018, как начался новый. На период ЧМ-2018 резко, как выяснил портал «АвтоВзгляд», подскочили цены на прокат автомобилей. В некоторых городах, принимающих мундиаль, в 6—7 раз по сравнению с обычными днями. Как отреагирует на это Ростуризм и Роспотребнадзор, пока не очень понятно…
Так, если в той же Москве минимальная стоимость суток проката авто, взятого в аренду в аэропорту Шереметьево, составляет сегодня 1496 рублей, то в дни ЧМ она вырастет в 2,4 раза — до 3579 «деревянных». Об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщили аналитики сервиса OneTwoTrip, оценившие стоимость проката автомобилей в городах, где будут проходить игры чемпионата мира по футболу.
Так вот они выяснили, что на период мундиаля прокатные организации кратно увеличили свои тарифы. Сильнее всего это заметно в Екатеринбурге, где минимальная стоимость суток аренды авто выросла в 7,7 раза, второе место по динамике подорожания занял Ростов-на-Дону — 6,7 раза, третье — Казань (6,5 раза). В процессе анализа сравнивались минимальные тарифы на сутки аренды 15 апреля и 15 июня, в качестве пунктов выдачи и возврата автомобиля выбирались аэропорты. Любопытно, что в Нижнем Новгороде и Волгограде доступных для онлайн бронирования автомобилей на 15 июня, а также последующие даты чемпионата мира нет вовсе!
– Ситуация объясняется крайне ограниченным предложением по прокату в регионах, — комментирует ситуацию руководитель направления аренды авто сервиса OneTwoTrip Евгений Гапоненко. — Из крупнейших автопрокатных компаний мира в России представлены только Sixt и Avis. Первая имеет пункты выдачи в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Сочи, вторая предоставляет свои услуги во всех городах чемпионата, но сейчас бронирование на сутки в Avis на период мероприятия недоступно!..
Столичные власти рассматривают возможность введения фиксированных тарифов на такси. Такая мера могла бы обезопасить иностранных пассажиров — в частности, тех, кто приедет поддержать любимую команду на Чемпионате мира по футболу-2018.
И хотя некоторые эксперты считают, что на фоне высокого спроса со стороны организаторов чемпионата и болельщиков увеличение цен местными прокатными организациями выглядит вполне ожидаемо, хочется напомнить, что недавно Роспотребнадзор выявил 539 гостиниц, повысивших цены на свои услуги на период ЧМ-2018, и наложил на них штраф на общую сумму 4,4 млн. рублей. Правда, ведомству помогло это сделать постановления Правительства РФ №89 «О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах, в которых будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», фактически запретившее отелям наживаться на футбольных фанатах. Увы, про конторы по прокату машин никаких правительственных указаний не поступало, так что удастся ли надзирающим органам умерить их аппетит, совершенно непонятно.