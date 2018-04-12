Как привлечь к ответственности АЗС, если заправщик перепутал топливо

Фото www.townpress.co.za
Все чаще на автомобильных форумах обсуждаются случаи, когда сотрудник заправки по ошибке заливает другое горючее. То есть его просят заправить дизельное топливо, а он льет бензин — или наоборот. У автовладельца возникают проблемы, в которых он не виновен, но доказать это будет непросто, если, конечно, разговор с сотрудником АЗС не был записан на диктофон…
Иван Флягин

Как показывает практика, на автозаправочных станциях крупных сетевых компаний в таких случаях чаще всего идут навстречу потребителю, верят ему на слово и за свой счет устраняют ущерб. Проблема может решиться удалением «неправильного» горючего и заменой топливного фильтра. Но в отдельных ситуациях не исключены и более тяжелые последствия для двигателя, когда потребуется дорогостоящий ремонт.

По закону потребитель, оплачивая любую покупку, фактически заключает договор купли-продажи, о котором свидетельствует кассовый чек. Поэтому его необходимо всегда сохранять. На чеке, выданном кассиром АЗС, зафиксирован факт приобретения определенного количества топлива и его цена. Но увы — об услуге по заправке, в результате которой произошел неприятный инцидент, там ничего не сказано.

Если представитель АЗС не признает своей вины, автовладельцу придется доказывать два факта: во-первых, что топливо заливал заправщик, а во-вторых, что ему было дано правильное указание. Первое, можно установить по видеозаписи камер наблюдения, если конечно вам их предоставит администрация АЗС, а вот второе подтвердить практически невозможно.

В любом случае необходимо вызвать эвакуатор, который отвезет машину в автосервис для слива топлива. Этот процесс следует проводить в присутствии двух свидетелей и обязательно записывать на видеокамеру. На всякий случай слейте образец топлива в бутылку и опломбируйте ее, используя подписи понятых.

В произвольной форме составьте акт, в котором зафиксируйте произведенную процедуру. Впоследствии этот документ, подписанный свидетелями, может пригодиться в суде, где подобные бумаги никогда не будут лишними. В автосервисе не забудьте взять чеки на проделанные работы.

Решающий этап — претензия на имя управляющего АЗС на основании статьи 29 Закона «О защите прав потребителей» с требованием возместить все понесенные убытки. К документу необходимо приложить акт слива топлива, все кассовые чеки, прочие имеющиеся документы, а также образец заправленного горючего.Если и в этом случае представители АЗС не пойдут навстречу, пишите заявления в суд и Роспотребнадзор. Приготовьтесь к тому, что придется доказывать как факт заправки вашей машины сотрудником АЗС, так и то, что вы назвали ему правильную марку топлива. Желательно нанять грамотного адвоката.

Практика показывает, что в подобных случаях дело редко доходит до суда. Однако все равно, во избежание недоразумений всегда следует контролировать действия заправщика на любой АЗС.

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12 апреля 2018
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