Как привлечь к ответственности АЗС, если заправщик перепутал топливо

Как показывает практика, на автозаправочных станциях крупных сетевых компаний в таких случаях чаще всего идут навстречу потребителю, верят ему на слово и за свой счет устраняют ущерб. Проблема может решиться удалением «неправильного» горючего и заменой топливного фильтра. Но в отдельных ситуациях не исключены и более тяжелые последствия для двигателя, когда потребуется дорогостоящий ремонт.

По закону потребитель, оплачивая любую покупку, фактически заключает договор купли-продажи, о котором свидетельствует кассовый чек. Поэтому его необходимо всегда сохранять. На чеке, выданном кассиром АЗС, зафиксирован факт приобретения определенного количества топлива и его цена. Но увы — об услуге по заправке, в результате которой произошел неприятный инцидент, там ничего не сказано.

Если представитель АЗС не признает своей вины, автовладельцу придется доказывать два факта: во-первых, что топливо заливал заправщик, а во-вторых, что ему было дано правильное указание. Первое, можно установить по видеозаписи камер наблюдения, если конечно вам их предоставит администрация АЗС, а вот второе подтвердить практически невозможно.