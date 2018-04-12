Стали известны причины, которые вынуждают россиян менять автомобили

Участникам очередного исследования предложили ответить на единственный вопрос: «По каким причинам вы можете сменить автомобиль?». Согласно результатам, большинство наших сограждан, а именно 43,1%, готовы пересесть на другую машину только потому, что старая наскучила. Практически столько же респондентов (40,5%) купили бы новое авто при условии увеличившегося дохода.

Каждый третий водитель (32,5%) признался, что приступит к поискам транспортного средства, когда начнет ломаться старое. А каждый четвертый (25,5%) — если изменится его семейное положение. К примеру, появятся дети, а вместе с ними и необходимость в более просторном и вместительном автомобиле. Чуть больше 17% респондентов готовы отказаться от своей машины в пользу более дешевой в случае проблем с финансами.

Из-за новых хобби или нежелания восстанавливать прежнее транспортное средство после аварии купить новое готовы 16,7% и 16,5% опрошенных. По 9,6% пришлось на респондентов, выбравших варианты «если перестанет хватать на обслуживание» и «получил высокую должность, требующую статусную машину». Новая модель, появившаяся на рынке, может заинтересовать лишь 8,7% россиян. Еще 3,8% стараются избавляться от старого авто по истечении гарантийного срока.

Остается лишь добавить, что онлайн-опрос проводился агентством «Автостат» совместно с порталом Drom.ru. В исследовании приняли участие более 13 000 пользователей сети интернет.