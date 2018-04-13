Опасно ли садиться за руль в пятницу 13-го

Пятница 13-е по непонятной традиции ассоциируется с днем, когда всяческое «зло» и «негативная энергия» (не смейтесь, пожалуйста!) активизируется и мешает людям жить. Необъяснимая мистика во все времена отлично действовала на граждан с неустойчивой психикой. Настолько, что медики даже придумали для феномена боязни пятницы 13, как одной из разновидностей фобии, свое собственное название — «параскаведекатриафобия». В одном из своих социологических исследований компания Ford выяснила, что в общей сложности не менее 43% российских автомобилистов — люди суеверные. Так что иррациональное «пятница 13-е», на самом деле, волнует многих.
Как же толкователи суеверий рекомендуют себя вести автовладельцам, подверженным «параскаведекатриафобии»? Утверждается, например, что в этот день не стоит отправляться в командировки или дальние поездки, и вообще избегать передвижения по незнакомой местности. А то, говорят, можно забыть дорогу домой! Для каменного века совет вполне нормальный, а при наличии навигатора в каждом смартфоне звучит смешно. Однако кэтому адепты «пятницы» также подготовились. Якобы, именно в указанный день электроника особенно подвержена всяческим сбоям и глюкам. На самом деле этому есть некое подтверждение.