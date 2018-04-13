Опасно ли садиться за руль в пятницу 13-го

rb7.ru
Ни полеты на Марс, ни клонирование организмов, ни фундаментальные открытия в физике не мешают огромному количеству людей, как и в средние века, верить в дремучие страшилки, придуманные столетия назад.
Максим Строкер

Пятница 13-е по непонятной традиции ассоциируется с днем, когда всяческое «зло» и «негативная энергия» (не смейтесь, пожалуйста!) активизируется и мешает людям жить. Необъяснимая мистика во все времена отлично действовала на граждан с неустойчивой психикой. Настолько, что медики даже придумали для феномена боязни пятницы 13, как одной из разновидностей фобии, свое собственное название — «параскаведекатриафобия». В одном из своих социологических исследований компания Ford выяснила, что в общей сложности не менее 43% российских автомобилистов — люди суеверные. Так что иррациональное «пятница 13-е», на самом деле, волнует многих.

Как же толкователи суеверий рекомендуют себя вести автовладельцам, подверженным «параскаведекатриафобии»? Утверждается, например, что в этот день не стоит отправляться в командировки или дальние поездки, и вообще избегать передвижения по незнакомой местности. А то, говорят, можно забыть дорогу домой! Для каменного века совет вполне нормальный, а при наличии навигатора в каждом смартфоне звучит смешно. Однако кэтому адепты «пятницы» также подготовились. Якобы, именно в указанный день электроника особенно подвержена всяческим сбоям и глюкам. На самом деле этому есть некое подтверждение.

tvtomsk.ru

Дело в том, что в армии разработчиков всяческих компьютерных вирусов тоже хватает суеверных людей. А потому некоторые вредоносные программы запускаются именно в пятницу 13-го. Считается также, что в этот день и прочая техника, например автомобиль, склонна к выходу из строя. Если за машиной не следить, то скорее всего она сломается. В том числе и в пятницу 13-го.

В этот день вроде как повышается вероятность перерастания мелких трений в большой конфликт, а потому в пятницу 13-го на дороге следует избегать подобных ситуаций, а то и до драки недалеко. Впрочем, так себя вести стоит на самом деле во все прочие дни года.

Среди прочих парадоксальных ужасов пятницы 13-го для автомобилистов актуальной считается встреча черного кота. И если он пересечет ваш курс — жди беды. Почему? Видимо, потому что черный. Других внятных объяснений нет.

Но самое убойное «требование безопасности» для водителей просто невыполнимо. Речь идет о зеркалах, которых в машине не менее трех штук, и которыми во время езды приходится пользоваться постоянно. Так оказывается, 13 числа в них не только нельзя смотреть, но даже и приближаться к ним, поскольку они — «порталы в потусторонний мир, через которые к вам могут проникнуть нечистые силы». В общем — бред какой-то…

ДТП
13 апреля 2018
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