Опасно ли садиться за руль в пятницу 13-го

Дело в том, что в армии разработчиков всяческих компьютерных вирусов тоже хватает суеверных людей. А потому некоторые вредоносные программы запускаются именно в пятницу 13-го. Считается также, что в этот день и прочая техника, например автомобиль, склонна к выходу из строя. Если за машиной не следить, то скорее всего она сломается. В том числе и в пятницу 13-го.

В этот день вроде как повышается вероятность перерастания мелких трений в большой конфликт, а потому в пятницу 13-го на дороге следует избегать подобных ситуаций, а то и до драки недалеко. Впрочем, так себя вести стоит на самом деле во все прочие дни года.

Среди прочих парадоксальных ужасов пятницы 13-го для автомобилистов актуальной считается встреча черного кота. И если он пересечет ваш курс — жди беды. Почему? Видимо, потому что черный. Других внятных объяснений нет.

Но самое убойное «требование безопасности» для водителей просто невыполнимо. Речь идет о зеркалах, которых в машине не менее трех штук, и которыми во время езды приходится пользоваться постоянно. Так оказывается, 13 числа в них не только нельзя смотреть, но даже и приближаться к ним, поскольку они — «порталы в потусторонний мир, через которые к вам могут проникнуть нечистые силы». В общем — бред какой-то…