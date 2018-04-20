Постановка машины на учет и замена прав станут вдвое дороже

Новый документ предусматривает следующие расценки: за постановку автомобиля на учет придется выложить уже не 800 рублей, как сегодня, а 1500 рублей.

Что касается оплаты пошлины на получение водительских прав, в том числе взамен утерянных или испорченных, то она составит 3000 рублей. В настоящее время, напомним, эта процедура отбирает не больше 2000 «деревянных».

– Предлагаемое увеличение размеров госпошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, содержащих электронные носители информации, — мотивировали авторы проекта свою инициативу.