Постановка машины на учет и замена прав станут вдвое дороже

Фото: Наталия Губернаторова
На заседании кабинета министров было принято решение о необходимости повышения государственных пошлин за регистрацию транспортных средств, а также за выдачу и обмен водительского удостоверения. Хочешь ездить — будешь платить.
Мирон Горин

Новый документ предусматривает следующие расценки: за постановку автомобиля на учет придется выложить уже не 800 рублей, как сегодня, а 1500 рублей.

Что касается оплаты пошлины на получение водительских прав, в том числе взамен утерянных или испорченных, то она составит 3000 рублей. В настоящее время, напомним, эта процедура отбирает не больше 2000 «деревянных».

– Предлагаемое увеличение размеров госпошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, содержащих электронные носители информации, — мотивировали авторы проекта свою инициативу.

автоправо, лишение прав, водительское удостоверение, международные права, очереди в ГАИ, госдума, КоАП, регистрация, ГИБДД
20 апреля 2018
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