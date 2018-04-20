Убийца «пьяного мальчика» прикрылась собственной дочкой, чтобы выйти на свободу

Суд рассмотрел заявление виновницы скандальной аварии в подмосковной Балашихе, где под колесами автомобиля погиб шестилетний Алеша Шимко, признанный медиками пьяным в стельку. Новый вердикт Фемиды общественность одобрила.
Ни криминальные авторитеты, ни собственная дочь не помогли Ольге Алисовой, убившей на дороге ребенка, выйти из мест заключения. Вероятно, благодаря всеобщей огласке суд не стал отпускать виновницу шокирующего ДТП на свободу. Впрочем, сидеть ей осталось совсем мало — через несколько месяцев не признавшая свою вину подсудимая может отправиться домой по УДО.
Любопытно, что в попытках освободиться пораньше, Алисова указала в своем ходатайстве о необходимости находиться рядом со своей несовершеннолетней дочерью, которая растет без отца.
Она пообещала суду, что не покинет пределы страны, и будет регулярно отмечаться в органах до момента достижения ребенком 14-летнего возраста, а уж после готова продолжить отбытие назначенного наказания. При этом 10-летняя девочка документально даже не является дочкой Алисовой — в удочерении ребенка ей отказано до выхода на волю. Фактически нет у школьницы и отца — в свидетельстве о рождении стоит прочерк, и о своем родителе она ничего не знает.
Сама же осужденная по резонансному делу является супругой находящегося в местах лишения свободы участника организованной преступной группы. Ее муж Сергей отбывает девятилетний срок за вымогательство и грабежи. Ну а дочь сейчас проживает с сестрой Светланой, которая уже успела оформитиь над ребенком опекунство.
Поддержал решение суда об отказе в отсрочке исполнения наказания в отношении подсудимой и государственный обвинитель, усомнившийся в ее раскаянии.
Похоже, что огласка инцидента в СМИ и вмешательство в процесс депутатов и чиновников все-таки сыграли свою роль и не позволили суду классифицировать дело о «пьяном мальчике» как несчастный случай. Чего так бесцеремонно и настойчиво добивалась Алисова и ее адвокат.