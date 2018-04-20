Убийца «пьяного мальчика» прикрылась собственной дочкой, чтобы выйти на свободу

Ни криминальные авторитеты, ни собственная дочь не помогли Ольге Алисовой, убившей на дороге ребенка, выйти из мест заключения. Вероятно, благодаря всеобщей огласке суд не стал отпускать виновницу шокирующего ДТП на свободу. Впрочем, сидеть ей осталось совсем мало — через несколько месяцев не признавшая свою вину подсудимая может отправиться домой по УДО.

Любопытно, что в попытках освободиться пораньше, Алисова указала в своем ходатайстве о необходимости находиться рядом со своей несовершеннолетней дочерью, которая растет без отца.

Она пообещала суду, что не покинет пределы страны, и будет регулярно отмечаться в органах до момента достижения ребенком 14-летнего возраста, а уж после готова продолжить отбытие назначенного наказания. При этом 10-летняя девочка документально даже не является дочкой Алисовой — в удочерении ребенка ей отказано до выхода на волю. Фактически нет у школьницы и отца — в свидетельстве о рождении стоит прочерк, и о своем родителе она ничего не знает.