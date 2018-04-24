Автомобильный знак «Инвалид» перестанут продавать

По мнению инициаторов проекта табличку «Инвалид» автовладельцу может выдавать только федеральное государственное учреждение медико-социальной экспертизы. И главным побудительным мотивом для создания подобного акта служит то, что по закону не менее10% мест на парковках выделяется для автомобилей, управляемых лицами с ограниченными возможностями или перевозящих инвалидов. Причем пользоваться этими местами они могут бесплатно.

Если поставить на такое место машину без соответствующего опознавательного знака, то ее владельцу грозит штраф в 500 рублей. Но дело даже не в штрафе, а в возможности не платить за парковку, приобретя заветную табличку. Помимо моральных вопросов здесь возникает проблема для людей, чьи возможности реально ограничены: порой они просто не могут найти свободное место, чтобы поставить свой автомобиль.