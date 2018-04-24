Сколько автовладельцы переплатили дилерам в 2017 году

Свои доходы в России афишировать не принято, тут вам не какой-нибудь дикий Запад. Поэтому узнать с большей или меньшей степенью достоверности о заработках наших автомобильных дилеров не представляется возможным, если вы не налоговый инспектор. И тем не менее, по ощущениям они вовсе не бедствуют, хотя и прибедняются всеми силами.
Как известно, в 2017 году автомобильный рынок России вышел из крутого кризисного пике и понемногу начал восстанавливаться. Соответственно, позиции продавцов машин, особенно обладающих официальным статусом, также постепенно стали укрепляться. Но вот что интересно — благосостояние дилеров росло куда активнее, чем происходила интенсификация их деятельности.
В целом, согласно данным журнала «Автобизнесревю» продажи новых легковых автомобилей у 100 крупнейших дилерских групп в 2017 году выросли на 12,68% по сравнению с упадочным 2016-м. В то же время суммарная выручка, подсчитанная тем же изданием, увеличилась на 23%, достигнув уровня в 1,79 трлн. рублей. Естественно, выручка — не прибыль. Но как уже говорилось выше, узнать объем прибыли нам никак не грозит.
Тем не менее, отметим этот потрясающий факт. Денег в отрасль притекло в два раза больше, чем составило фактическое увеличение продаж. Даже с учетом того, что дилеры занимаются еще реализацией подержанных автомобилей и сервисным обслуживанием, объяснить рационально такой разрыв будет сложновато. Прежде всего, на новые машины до сих пор приходится около 70% от общего оборота. Далее, вторичный рынок вырос куда меньше — на 2,1%, а средняя цена автомобилей на нем незначительно, но снизилась. Кроме того, курс иностранной валюты падал. И, наконец, средневзвешенная стоимость новой машины увеличилась всего на 2%, как заверяет нас «Автостат». Так откуда же взялся такой рывок выручки вперед паровоза?
Ясно, что маржа дилеров не ограничивается теми 3%, о которых они так любят рассказывать. Несложный подсчет на основе приведенных выше данных показывает увеличение средневзвешенной цены нового автомобиля только за прошлый год на 7% — уже за вычетом тех самых официальных 2%, которые ушли производителю. А что с этого получили мы, покупатели? Блестящее обслуживание в шоу-руме? Дополнительные услуги? Гарантии качества? Нет, нет и нет.