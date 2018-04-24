Сколько автовладельцы переплатили дилерам в 2017 году

Тем не менее, отметим этот потрясающий факт. Денег в отрасль притекло в два раза больше, чем составило фактическое увеличение продаж. Даже с учетом того, что дилеры занимаются еще реализацией подержанных автомобилей и сервисным обслуживанием, объяснить рационально такой разрыв будет сложновато. Прежде всего, на новые машины до сих пор приходится около 70% от общего оборота. Далее, вторичный рынок вырос куда меньше — на 2,1%, а средняя цена автомобилей на нем незначительно, но снизилась. Кроме того, курс иностранной валюты падал. И, наконец, средневзвешенная стоимость новой машины увеличилась всего на 2%, как заверяет нас «Автостат». Так откуда же взялся такой рывок выручки вперед паровоза?

Ясно, что маржа дилеров не ограничивается теми 3%, о которых они так любят рассказывать. Несложный подсчет на основе приведенных выше данных показывает увеличение средневзвешенной цены нового автомобиля только за прошлый год на 7% — уже за вычетом тех самых официальных 2%, которые ушли производителю. А что с этого получили мы, покупатели? Блестящее обслуживание в шоу-руме? Дополнительные услуги? Гарантии качества? Нет, нет и нет.