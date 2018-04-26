В России зафиксированы рекордные цены на бензин

Средняя цена литра бензина в России за неделю с 16 по 22 апреля увеличилась на 17 копеек, до 40,26 рубля, сообщает Росстат. Дизтопливо за этот же период подорожало на 20 копеек — до 41,45 рубля/литр. Статистика отмечает, что с начала текущего года бензин на АЗС России подорожал в среднем на 1,4%, а дизтопливо — на 2,3%.

В течение недели, по данным статистиков, рост цен на бензин был отмечен почти в 70% субъектах России. Наиболее интенсивное увеличение цены случилось в Казани — на 1,6%, Брянске — на 1,2%, Перми — на 1,1%. В Москве и Санкт-Петербурге цены на АЗС выросли на 0,4%. На наблюдаемых Росстатом АЗС в столицые бензин марки АИ-92 можно было приобрести в диапазоне цен 37,20–40,35 рубля за литр, марки АИ-95 — от 40,30 до 44,65 рубля. В Санкт-Петербурге АИ-92 стоил 37,50–39,59 рубля, марки АИ-95 — 40,50–43,14 рубля за литр.