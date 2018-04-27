Автомобилистам угрожают хакерские атаки

В прошлом году «Лабаратория Касперского» приступила к тестированию продуктов, способных защитить от киберпреступников автомобили. В компании прогнозировали значительное увеличение попыток взлома машин в 2018-м. Их предположения подтвердили в МЧС — согласно документу Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций «Антистихия», российским автомобилистам действительно грозит опасность.

«В 2018 году возможны атаки подключенных к интернету систем: автомобилей (отключение подушек безопасности, управление машиной, слежение за ее владельцем) и медицинских приборов», — цитирует документ агентство РИА «Новости».

К слову сказать, по данным центра «Антистихия», в прошлом году количество киберпреступлений в России увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2016-м. Чаще всего хакеры обращались к вирусам-шифровальщикам (36%), чуть реже они использовали методы эксплуатации уязвимости (26%) и компрометации учетных данных (23%).