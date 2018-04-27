В России резко упал средний пробег автомобиля

Еще совсем недавно считалось, что средней пробег автомобиля в России составляет 25 000—30 000 километров в год. Но, похоже, перманентно обрушивающиеся на страну кризисы внесли свои коррективы в драйверскую активность россиян. И сегодня средний пробег машины колеблется у нас, в зависимости от класса авто и его принадлежности юридическому или физическому лицу, в диапазоне 10 000—17 000 км в год.
При этом, как выяснили эксперты сервиса авто.ру, меньше всего ездят машины класса А (микромобили по Европейской классификации легковых авто), больше всего автомобиль Е-класса (бизнес-класс по той же классификации).
Что касается микролитражек, то здесь все понятно — такие машинки берутся для коротких поездок по городу, а не для деловых разъездов (хотя бывают и исключения) или автотуризма. В итоге средний пробег в А-классе составляет 10 400 км. Хотя исследователи признаются, что в их статистику попал китайский Lifan Smily со среднегодовым пробегом в 12 500 км (пиццу, наверное, развозил). А минимальное значение было зафиксировано у корейского KIA Picanto — 10 000 км в год.
В В-классе (небольшие автомобили) пробеги в полтора раза выше, а у отдельных экземпляров типа Skoda Rapid — даже в два раза. Но тут надо учесть, что этот чешский автомобиль активно используется в такси и в качестве разъездного авто в корпоративных парках. В уелом же в этом сегменте машины пробегают 15 400 км.
Немногим больше (около 16 000 км) накручивают ежегодно авто класса С (средний класс). Но тут опять же все по-разному. Если владелец Peugeot 308, следующий ежедневно по маршруту дом-работа, за год проходит не более 13 400 км, то активно используема и в такопарках, и в офисах Skoda Octavia может похвастать рекордом в 18 400 км.
Примерно такие же показатели зафиксированы и в D-классе (семейные автомобили). Их владельцы проезжают по 16 700 км в год. Хотя рекордсмен сегмента Volvo XC70 взял планку в 19 400 км, но это яркое исключение из общего правила.
В бизнес-классе E автовладельцы активнее и берут в год в среднем по 17 400 км, хотя минимальный пробег зафиксирован у Mercedes CLS — всего 13 600 км.
Но удивительнее всего, что годовой пробег кроссоверов и внедорожников — машин, просто созданных для путешествий — сопоставим с пробегами авто из В и С-классов — всего 14 700 км в год. Видимо, повальная мировая мода на SUV сделала свое дело, и авто этого сегмента выбирают не из любви к активному образу жизни, а чтобы быть как все. Хотя в России этот выбор довольно оправдан, учитывая наш климат и трудности с парковками зимой.
Однако в целом надо признать, что обедневшие россияне экономят на поездках, не отваживаясь на частые и долгие вояжи. На снижение пробега влияет и снижение деловой активности, и изменение ее сценария.