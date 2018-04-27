В России резко упал средний пробег автомобиля

При этом, как выяснили эксперты сервиса авто.ру, меньше всего ездят машины класса А (микромобили по Европейской классификации легковых авто), больше всего автомобиль Е-класса (бизнес-класс по той же классификации).

Что касается микролитражек, то здесь все понятно — такие машинки берутся для коротких поездок по городу, а не для деловых разъездов (хотя бывают и исключения) или автотуризма. В итоге средний пробег в А-классе составляет 10 400 км. Хотя исследователи признаются, что в их статистику попал китайский Lifan Smily со среднегодовым пробегом в 12 500 км (пиццу, наверное, развозил). А минимальное значение было зафиксировано у корейского KIA Picanto — 10 000 км в год.

В В-классе (небольшие автомобили) пробеги в полтора раза выше, а у отдельных экземпляров типа Skoda Rapid — даже в два раза. Но тут надо учесть, что этот чешский автомобиль активно используется в такси и в качестве разъездного авто в корпоративных парках. В уелом же в этом сегменте машины пробегают 15 400 км.