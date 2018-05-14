Операторы каршеринга «Делимобиль» и Anytime объявили о слиянии

Оператор Anytime — первопроходец в сфере российского каршеринга — вышел на рынок в 2012 году. Сегодня парк компании состоит из бюджетных KIA Rio и Hyundai Solaris, более комфортных Skoda Octavia и Audi A3, кроссоверов Nissan Qashqai, Renault Kaptur и Audi Q3, а также Renault Kangoo — коммерческих машин для перевозок небольших грузов. В отличие от того же «Делимобиля», который работает в восьми регионах нашей страны, Anytime сдает транспорт в аренду исключительно в Москве.

Теперь Anytime принадлежит Mikro Kapital Group, об этом представители компании рассказали изданию «КоммерсантЪ». Благодаря этой сделке фирма итальянского бизнесмена стала не только крупнейшим оператором каршеринга в России, но и одним из ведущих в Европе. В ближайшие два года Mikro Kapital Group намерена расширить географию предоставления услуг.

Как отразиться реорганизация на клиентах — пока непонятно. К слову сказать, буквально в прошлом месяце Anytime снизил тарифы и упростил требования к водительскому стажу. Взять машину в аренду у оператора на сегодняшний день можно по цене от 9 до 13 рублей в минуту. Сервис доступен тем, кто за рулем как минимум год или два — в зависимости от класса выбранного авто.