В России отменят транспортный налог, но не для всех

Фото: Роман Орлов
Уже несколько лет не стихают слухи об отмене в нашей стране транспортного налога. Впрочем, мечтать не вредно — миновать уплаты денежек в казну смогут лишь владельцы электромобилей. Во всяком случае, такой законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.
Мирон Горин

Депутаты ЛДПР предлагают освободить от транспортного налога собственников электрокаров в период с 1 января 2019-го по 31 декабря включительно 2024 года. Любопытно, много ли наших соотечественников подобная инициатива сподвигнет на покупку экологически чистых автомобилей? Отнюдь.

Ведь в России до сих пор не развита соответствующая инфраструктура, да и по цене машины на электрической тяге в большинстве своем превосходят транспортные средства с традиционными двигателями внутреннего сгорания. К тому же, электромобили совсем не приспособлены для эксплуатации в суровых российских условиях.

Напомним, что в нашей стране насчитывается немногим меньше 2000 «зеленых» авто. Даже нулевая пошлина на ввоз электромобилей отечественный рынок не простимулировала.

кризис, ДВС, бюджетные авто, транспортный налог, электромобили
15 мая 2018
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