В России отменят транспортный налог, но не для всех

Депутаты ЛДПР предлагают освободить от транспортного налога собственников электрокаров в период с 1 января 2019-го по 31 декабря включительно 2024 года. Любопытно, много ли наших соотечественников подобная инициатива сподвигнет на покупку экологически чистых автомобилей? Отнюдь.

Ведь в России до сих пор не развита соответствующая инфраструктура, да и по цене машины на электрической тяге в большинстве своем превосходят транспортные средства с традиционными двигателями внутреннего сгорания. К тому же, электромобили совсем не приспособлены для эксплуатации в суровых российских условиях.

Напомним, что в нашей стране насчитывается немногим меньше 2000 «зеленых» авто. Даже нулевая пошлина на ввоз электромобилей отечественный рынок не простимулировала.