Какие секреты оберегают сотрудники штрафстоянок АМПП

Но для начала скажу, что не испытываю ни малейших угрызений совести по поводу того, что нарушил в этот раз ПДД. Ну не мог я из-за дурно организованного господами из ЦОДД парковочного пространства около лечебного учреждения, которое ежедневно посещают сотни людей, заставлять свою больную 86-летнюю маму топать до клиники черт знает сколько кварталов от ближайшей доступной стоянки. Жаль, что в погоне за легким рублем чиновники, отвечающие за логистические проблемы в городе, столь наплевательски относятся к нездоровым людям. Однако факт остается фактом — у большинства медучреждений города парковочных мест (включая мест для инвалидов) катастрофически не хватает.

В результате этого инцидента возникли у меня и вопросы к МАДИ, чьи инспекторы фиксируют факт нарушения правил парковки. Свой старенький Opel Astra я бросил таким образом, что половина корпуса машины пришлась на платную парковку, а половина — на запрещенное для стоянки место (при этом парковку я оплатил). То есть на лицо довольно спорная ситуация. Увы, решается она, как мы видим, не в пользу гражданина, хотя по нормам права должно быть наоборот.