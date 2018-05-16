Какие секреты оберегают сотрудники штрафстоянок АМПП

Фото avtovzglyad.ru
Ну вот и со мной случилась беда — не найдя свободного места на платной парковке около больницы им. Боткина, бросил машину под запрещающим знаком. За что и поплатился — авто эвакуировали. Ожидая такого поворота событий, я даже не сильно по-началу расстроился: виноват — отвечу. Однако готовый потерять очень приличную сумму в виде штрафа за неправильную парковку и оплаты услуги по перемещению транспортного средства я оказался совсем не готов к тому, что эвакуаторщики будут обращаться со мной как с человеком второго сорта…
Александр Ростарчук

Но для начала скажу, что не испытываю ни малейших угрызений совести по поводу того, что нарушил в этот раз ПДД. Ну не мог я из-за дурно организованного господами из ЦОДД парковочного пространства около лечебного учреждения, которое ежедневно посещают сотни людей, заставлять свою больную 86-летнюю маму топать до клиники черт знает сколько кварталов от ближайшей доступной стоянки. Жаль, что в погоне за легким рублем чиновники, отвечающие за логистические проблемы в городе, столь наплевательски относятся к нездоровым людям. Однако факт остается фактом — у большинства медучреждений города парковочных мест (включая мест для инвалидов) катастрофически не хватает.

В результате этого инцидента возникли у меня и вопросы к МАДИ, чьи инспекторы фиксируют факт нарушения правил парковки. Свой старенький Opel Astra я бросил таким образом, что половина корпуса машины пришлась на платную парковку, а половина — на запрещенное для стоянки место (при этом парковку я оплатил). То есть на лицо довольно спорная ситуация. Увы, решается она, как мы видим, не в пользу гражданина, хотя по нормам права должно быть наоборот.

Фото avtovzglyad.ru

И уж совсем «убили» вашего корреспондента служащие АМПП — структуры, которая как раз и занимается непосредственно эвакуацией. Нет, авто они не поцарапали и из него ничего не пропало. Однако условия, в которых на штрафстоянке, что по адресу проезд Дубовой, владение 7, пришлось ждать оформления документов, иначе как скотскими я назвать не могу. Автовладельцев «принимают» в бытовке, большая часть которой отдана местным работникам. В оставшуюся часть помещается не больше двух-трех автовладельцев, остальные толпятся на улице. Хорошо, что в тот день было тепло, а каково приходится посетителям в лютую стужу или проливной дождь? Кстати сказать, офис Дептранса под названием «Московский транспорт», где выдают ряд бумаг, необходимых для получения авто со штрафстоянки порадовал отсутствием очередей, комфортом, вежливостью, компетентностью и оперативностью персонала.

Но дальше — больше. Терминал по приему денег, установленный в бытовке, отказывается принимать пятитысячные купюры, о чем гласит приклеенное к нему объявление. У меня, увы, дензнаков другого номинала не оказалось, поэтому оплатить выкуп машины с 25-процентной скидкой (предоставляется, если раскошеливаешься тут же) я не смог. А о том, что в соседнем загончике есть исправно работающий терминал, служащие «автотюрьмы» не сообщают.

Фото avtovzglyad.ru

Как и о том, что даже неисправное устройство пятитясячную купюру примет, а сдачу перечислит на счет вашего мобильного телефона (об этом я узнал позже, связавшись с пресс-службой АМПП).

Зато те же служащие довольно активно пытались запретить мне фотосъемку всего этого безобразия, пугая вызовом полиции и даже Росгвардии. Что, пояснили мне в пресс-службе ведомства, было явной некорректной инициативой — съемка территории разрешена. Надеюсь, что после описанного инцидента об этом станет известно и в проезде Дубовой рощи, и в других аналогичных заведениях.

И остается добавить, что в головном офисе АМПП портал «АвтоВзгляд» уверили, что скоро на штрафстоянке, о которой говорится в материале, заработает современный — комфортный и оснащенный всем необходимым — офис по приему граждан. Впрочем, даже в этот ультрасовременный комплекс лучше, все-таки, не попадать…

парковка, штрафы, ПДД, эвакуаторы, платная парковка, безопасность дорожного движения, дептранс
16 мая 2018
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