Еду как хочу: чем обычно заканчиваются ДТП с «мигалками»

ЕКХ, АМР, АМО, ХКХ… Пользователи охотно делятся в сети видео с участием автомобилей с регистрационными знаками, в которых содержатся эти буквы. Как правило, подобные истории рассказывают о том, как авто со спецсигналами кого-то подрезает, внезапно включает мигалку и начинает всех разгонять или и вовсе провоцирует ДТП.

Нередко водители «привилегированных» авто несмотря ни на что пытается протиснуться через пробку, включая мигалку и звуковые сигналы, как, например, в этой истории. Героиня видео отчаянно не пропускает машину с мигалкой, но та все же решается на обгон. В результате — касание. По словам участницы ДТП, на разборе инспекторы ДПС встали на ее сторону. Правда, все же выписали штраф за то, что она не пропустила авто с включенным спецсигналом. Шофер авто с мигалкой в свою очередь тоже получил штраф за нарушение ПДД — п.8.1 и п.8.4.