Еду как хочу: чем обычно заканчиваются ДТП с «мигалками»

Автомобилистов во все времена дико раздражали и продолжают раздражать машины со спецсигналами, которые не принадлежат экстренным службам. Кто-то не скрывает своего принципа «Пропускаю только 01, 02, 03» и предупреждает об этом заранее. Другие создают таким авто проблемы исподтишка и нередко провоцируют аварийные ситуации. Портал «АвтоВзгляд» вспомнил самые громкие ДТП со спецтранспортом и разобрался, стоит ли опасаться дорожных конфликтов с «мигалками».
ЕКХ, АМР, АМО, ХКХ… Пользователи охотно делятся в сети видео с участием автомобилей с регистрационными знаками, в которых содержатся эти буквы. Как правило, подобные истории рассказывают о том, как авто со спецсигналами кого-то подрезает, внезапно включает мигалку и начинает всех разгонять или и вовсе провоцирует ДТП.
Нередко водители «привилегированных» авто несмотря ни на что пытается протиснуться через пробку, включая мигалку и звуковые сигналы, как, например, в этой истории. Героиня видео отчаянно не пропускает машину с мигалкой, но та все же решается на обгон. В результате — касание. По словам участницы ДТП, на разборе инспекторы ДПС встали на ее сторону. Правда, все же выписали штраф за то, что она не пропустила авто с включенным спецсигналом. Шофер авто с мигалкой в свою очередь тоже получил штраф за нарушение ПДД — п.8.1 и п.8.4.
Инспектор ДПС — не препятствие
Многие помнят громкую историю об автомобиле АМР, который осенью 2017 года на Новом Арбате насмерть сбил инспектора ДПС. Тогда говорили о том, что машина закреплена за ФСБ. Очевидцы сообщали, что неизвестный мужчина прямо на месте снял с машины номера. СК возбудил против него уголовное дело. Правда, чем оно закончилось — до сих пор неизвестно.
Люди, которые не мелочатся
Видео, на котором автомобиль с номерами серии ЕКХ пытается развернуться на МКАД, появилось в сети в апреле этого года. Развязка истории предсказуема: водитель «мигалки» устроил массовое ДТП. Странно было рассчитывать, что сможешь быстро развернуться и встроиться в левую полосу МКАД при таком трафике. Однако «блатной» рулевой попытался.
Кстати сказать, в этом случае о наказании лихача ничего неизвестно… Но в целом, как мы видим, водителей спецмашин за их незаконные выкрутасы чаще наказывают…
Когда спецтранспорт не виноват
Бывает и так, что машина с маячком просто едет в своем ряду, а в нее влетает лихач. Это случилось с автомобилем помощника президента Владислава Суркова. Номера с машины сняли сразу после ДТП, а в пресс-службе управления делами президента сказали, что такой машины на их балансе не числится.
Другое ДТП унесло жизнь самого опытного водителя управделами президента. В BMW, которым он управлял, на полном ходу врезался Mercedes, вылетевший на встречную полосу. Против водителя Mercedes возбуждено уголовное дело.
ЕКХ говорит спасибо
Машины с мигалками, оказывается, тоже могут быть благодарны. Видимо, действительно все зависит от того, кто за рулем…
Правила этикета
Между тем мы хотим напомнить всем «мигалконенавистникам», что автомобили с включенным синим проблесковым маячком и звуковым сигналом преимущество на дороге имеют. Да, автомобилисты обязаны им уступать, но водитель мигалки может воспользоваться своим приоритетом только убедившись, что ему уступают дорогу (пункт 3.1 ПДД) и только при выполнении неотложного задания!
Если же вы не пропустите авто с мигалкой и звуковым сигналом, получите штраф в 500 рублей. Но коли станете мешать проезду такого же транспортного средства, но вооруженного не только спецсигналом и маяком, но и специальными цветографическими схемами на борту, лишитесь либо тех же 500 рублей, либо «прав» на срок от 1 до 3 месяцев.