Передний привод и менее мощные моторы: как изменились предпочтения водителей

Как и три года назад, подавляющее большинство наших сограждан, а именно 46%, придерживается мнения, что идеальным автомобилем может быть либо кроссовер, либо внедорожник. Интересно, что и по итогам продаж именно «большие» машины пользуются в России наибольшим спросом. Маркетологи отлично справляются со своими обязанностями!

И если кроссоверам и внедорожникам автомобилисты привержены как и раньше, то от полного привода они мало-помалу отказываются. Число тех, кто считает, что ведущими у машины непременно должны быть все четыре колеса, снизилось за последние три года с 65% до 55%. Куда больше автовладельцев заботит высота дорожного просвета.

Отказываются наши соотечественники и от дизельных моторов — лишь 30% респондентов мечтают об авто на тяжелом топливе (против 36% в 2015-м). Кстати о двигателях. Три года назад автовладельцы предпочитали агрегаты в 150 — 200 л. с. (33% опрошенных). Увеличившийся транспортный налог заставил их пересмотреть свои взгляды, и теперь самым популярным вариантом является «от 100 до 150 сил» (44%).

Остается лишь добавить, что опрос проводился агентством «Автостат» совместно с порталом Avito Авто.