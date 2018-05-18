В Москве появится список газонов и тротуаров, на которых можно парковаться

Правда, точные сроки, когда информацию из автоматизированной информационной системы «Реестр зеленых насаждений Москвы» сможет получить любой желающий, пока неизвестны. Чем успешно пользуются столичные власти, продолжая на пустом месте штрафовать автовладельцев.

КЛУМБА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

Так, как уже писал портал «АвтоВзгляд», недавно по 5000 рублей штрафа получили жители одного из столичных домов только за то, что парковались в месте, где асфальт после дорожных работ был снят. Чиновники немедленно посчитали эту пустошь газоном и обилетили с десяток человек. После долгой бюрократической волокиты одной из ошрафованных удалось доказать, что она парковалась не на зеленом насаждении, а в месте, где это разрешено. Однако на это ушло несколько месяцев.

Именно поэтому эксперты московского штаба ОНФ настаивают, чтобы реестр зеленых насаждений столицы оказался в открытом доступе и граждане знали, где точно можно, а где нельзя парковать свои авто. Столичные чиновники вроде бы обещали «фронтовикам» решить эту проблему, но ни сроков, ни алгоритма ее решения не назвали.