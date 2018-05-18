В Москве появится список газонов и тротуаров, на которых можно парковаться

Столичные водители все чаще сталкиваются с тем, что их штрафую за парковку в местах, на которых еще вчера стоять было можно, а сегодня они вдруг стали газонами и тротуарами. При этом в открытом доступе информации, говорящей о столь чудесном превращении заброшенного пустыря в клумбу с цветами, нет. Однако вскоре она, благодаря активистам прокремлевского «Общероссийского народного фронта» станет публичной.
Правда, точные сроки, когда информацию из автоматизированной информационной системы «Реестр зеленых насаждений Москвы» сможет получить любой желающий, пока неизвестны. Чем успешно пользуются столичные власти, продолжая на пустом месте штрафовать автовладельцев.
КЛУМБА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО
Так, как уже писал портал «АвтоВзгляд», недавно по 5000 рублей штрафа получили жители одного из столичных домов только за то, что парковались в месте, где асфальт после дорожных работ был снят. Чиновники немедленно посчитали эту пустошь газоном и обилетили с десяток человек. После долгой бюрократической волокиты одной из ошрафованных удалось доказать, что она парковалась не на зеленом насаждении, а в месте, где это разрешено. Однако на это ушло несколько месяцев.
Именно поэтому эксперты московского штаба ОНФ настаивают, чтобы реестр зеленых насаждений столицы оказался в открытом доступе и граждане знали, где точно можно, а где нельзя парковать свои авто. Столичные чиновники вроде бы обещали «фронтовикам» решить эту проблему, но ни сроков, ни алгоритма ее решения не назвали.
10 ШТРАФНЫХ СЕКУНД
– Между тем, ситуация с закрытым реестром зеленых насаждений — не единственный пример отсутствия информации у граждан, — прокомментировал ситуацию порталу «АвтоВзгляд» руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Илья Свиридов. — Совсем недавно, к примеру, многие москвичи пострадали от штрафов за нарушение правил остановки и стоянки, поскольку не знали о появлении на дорогах города камер нового типа, которые круглосуточно следят за остановками в неположенном месте и фотографируют тех автомобилистов, которые более 10 секунд стоят в неположенном месте. Разве это справедливо по отношению к автолюбителям? Люди имеют право знать о нововведениях в организации дорожного движения в Москве, чтобы оперативно оспаривать заведомо неправомерные штрафы в досудебном порядке…
Между тем, необходимость в публичности реестров (и не только о зеленых насаждениях) назрела давно. Скажем, сегодня все чаще на штрафстоянки попадают автомобили инвалидов, многодетных и малоимущих семей. И только потому, что кем-то и непонятно для чего засекреченные базы данных дают сбой. Так, недавно в ОНФ пожаловалась мать ребенка-инвалида, чью машину отволокли в «автотюрьму» именно из-за заглючевшего реестра автомобилей инвалидов. И хотя позже выяснилось, что правил парковки она не нарушала, услугу по перемещению ее транспортного средства — 3750 рублей, если со скидкой — оплатить пришлось
– Одна из основных причин выписки необоснованных штрафов за парковку кроется в отсутствии согласованных действий между государственными структурами, ответственными за администрирование штрафов, а также в отсутствии интеграции электронных систем различных департаментов', — считают в ОНФ.