Что делать, если таксист завысил тариф

Кассовый чек

На всякий случай всегда сохраняйте до конца поездки смс-оповещение от диспетчерской службы такси, а также электронную страничку с бланком заказа, где указана сумма оплаты. В случае разногласий с таксистом по тарифу, смело требуйте документ, подтверждающий расчет за услугу, при этом весь разговор лучше фиксировать на видео. По закону водитель обязан выдать кассовый чек или квитанцию в форме бланка строгой отчетности с обязательным указанием реквизитов транспортной компании. Пусть он предъявит и прайс-лист, заваренный печатью организации, который вы обязательно сфотографируйте. При дальнейшем разбирательстве все это пригодится.

Звонок диспетчеру

Следующий шаг — звонок диспетчеру, которому необходимо прояснить ситуацию в детальных подробностях. Звонить лучше по факту разногласий с таксистом, не выходя из машины. При необходимости в качестве доказательства вы можете переслать диспетчеру фото электронной страницы с бланком заказа и кассовый чек. Как правило, на этом этапе все конфликты благополучно исчерпаются, если, конечно, правда на вашей стороне, а компания имеет хорошую репутацию и честных сотрудников. В этом случае вы договариваетесь рассчитаться по заранее указанному тарифу, а если уже переплатили, вам возвращают разницу.