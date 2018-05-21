Что делать, если таксист завысил тариф

Фото www.yellowcheckercabchampaign.com
Сегодня самый удобный способ заказать такси — по интернету. Как правило, при оформлении тут заранее указывается фиксированная сумма оплаты поездки с учетом текущего трафика на маршруте. Поэтому если вы вовремя сели в машину и не заставили таксиста ожидать вас продолжительное время, водитель не имеет права завышать предварительный тариф. Чтобы добиться справедливости, ваши действия должны быть следующие…
Иван Флягин

Кассовый чек

На всякий случай всегда сохраняйте до конца поездки смс-оповещение от диспетчерской службы такси, а также электронную страничку с бланком заказа, где указана сумма оплаты. В случае разногласий с таксистом по тарифу, смело требуйте документ, подтверждающий расчет за услугу, при этом весь разговор лучше фиксировать на видео. По закону водитель обязан выдать кассовый чек или квитанцию в форме бланка строгой отчетности с обязательным указанием реквизитов транспортной компании. Пусть он предъявит и прайс-лист, заваренный печатью организации, который вы обязательно сфотографируйте. При дальнейшем разбирательстве все это пригодится.

Звонок диспетчеру

Следующий шаг — звонок диспетчеру, которому необходимо прояснить ситуацию в детальных подробностях. Звонить лучше по факту разногласий с таксистом, не выходя из машины. При необходимости в качестве доказательства вы можете переслать диспетчеру фото электронной страницы с бланком заказа и кассовый чек. Как правило, на этом этапе все конфликты благополучно исчерпаются, если, конечно, правда на вашей стороне, а компания имеет хорошую репутацию и честных сотрудников. В этом случае вы договариваетесь рассчитаться по заранее указанному тарифу, а если уже переплатили, вам возвращают разницу.

Претензия

Если же компромисс на этой стадии не найден, в любом случае включайте тяжелую артиллерию и пишите сразу две претензии — в диспетчерскую службу и в транспортную компанию. Реквизиты первой можно найти на ее сайте в службе поддержки. Контакты таксопарка должны быть указаны в платежных документах, либо размещены на передней панели такси вместе с данными водителя. Претензии высылайте по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В обращении укажите адекватный срок для ответа — обычно это от семи рабочих дней с момента получения документа. Если вас игнорируют или вам официально отказали, обращайтесь в Роспотребнадзор или сразу в суд.

Надзорные органы

К жалобе в Роспотребнадзор и к иску приложите копии чека или квитанции, фото электронной страницы с бланком заказа и прайс-листа от службы такси. Доказательством станет и видеозапись вашего разговора с водителем. Завышение тарифа может классифицироваться как обсчет потребителей. Статья 14.7 КоАП РФ предусматривает за это административный штраф в размере трех-пяти тысяч для граждан; 10—30 тысяч — для должностных лиц, а для юридических лиц — 20—50 тысяч рублей.

автоправо, КоАП, обман, мошенничество, такси, коррупция
21 мая 2018
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