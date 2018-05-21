Что делать, если таксист завысил тариф

Сегодня самый удобный способ заказать такси — по интернету. Как правило, при оформлении тут заранее указывается фиксированная сумма оплаты поездки с учетом текущего трафика на маршруте. Поэтому если вы вовремя сели в машину и не заставили таксиста ожидать вас продолжительное время, водитель не имеет права завышать предварительный тариф. Чтобы добиться справедливости, ваши действия должны быть следующие…
На всякий случай всегда сохраняйте до конца поездки смс-оповещение от диспетчерской службы такси, а также электронную страничку с бланком заказа, где указана сумма оплаты. В случае разногласий с таксистом по тарифу, смело требуйте документ, подтверждающий расчет за услугу, при этом весь разговор лучше фиксировать на видео. По закону водитель обязан выдать кассовый чек или квитанцию в форме бланка строгой отчетности с обязательным указанием реквизитов транспортной компании. Пусть он предъявит и прайс-лист, заваренный печатью организации, который вы обязательно сфотографируйте. При дальнейшем разбирательстве все это пригодится.
Звонок диспетчеру
Следующий шаг — звонок диспетчеру, которому необходимо прояснить ситуацию в детальных подробностях. Звонить лучше по факту разногласий с таксистом, не выходя из машины. При необходимости в качестве доказательства вы можете переслать диспетчеру фото электронной страницы с бланком заказа и кассовый чек. Как правило, на этом этапе все конфликты благополучно исчерпаются, если, конечно, правда на вашей стороне, а компания имеет хорошую репутацию и честных сотрудников. В этом случае вы договариваетесь рассчитаться по заранее указанному тарифу, а если уже переплатили, вам возвращают разницу.
Претензия
Если же компромисс на этой стадии не найден, в любом случае включайте тяжелую артиллерию и пишите сразу две претензии — в диспетчерскую службу и в транспортную компанию. Реквизиты первой можно найти на ее сайте в службе поддержки. Контакты таксопарка должны быть указаны в платежных документах, либо размещены на передней панели такси вместе с данными водителя. Претензии высылайте по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В обращении укажите адекватный срок для ответа — обычно это от семи рабочих дней с момента получения документа. Если вас игнорируют или вам официально отказали, обращайтесь в Роспотребнадзор или сразу в суд.
Надзорные органы
К жалобе в Роспотребнадзор и к иску приложите копии чека или квитанции, фото электронной страницы с бланком заказа и прайс-листа от службы такси. Доказательством станет и видеозапись вашего разговора с водителем. Завышение тарифа может классифицироваться как обсчет потребителей. Статья 14.7 КоАП РФ предусматривает за это административный штраф в размере трех-пяти тысяч для граждан; 10—30 тысяч — для должностных лиц, а для юридических лиц — 20—50 тысяч рублей.