Aston Martin DB5 Джеймса Бонда выставили на торги

Интересно, что сошедший с конвейера в 1965 году Aston Martin DB5 уже не в первый раз выставляется на аукционе. Автомобиль участвовал в торгах семнадцать лет назад — тогда его купил бизнесмен Макс Рид, предложивший за уникальный лот 200 000 долларов.

Под капотом DB5, принимавшего участие в съемках фильма «бондианы», располагается четырехлитровый бензиновый мотор мощностью 285 л. с. До первой сотни авто разгоняется за 6,5 секунды — весьма неплохо для машины, выпущенной 53 года назад, согласитесь.

— Aston Martin DB5 является одним из самых узнаваемых британских ретро-каров. Не в последнюю очередь, разумеется, благодаря фильму о Джеймсе Бонде. Наверное, каждый поклонник «агента 007» помнит сцену с гонкой в Монако и этой машиной, — цитирует представителя Bonhams Шолто Гилбертсона газета The Telegraph.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что на другом аукционе — Profiles in History — выставили еще одно легендарное транспортное средство. Речь идет о мотоцикле Harley-Davidson FLSTF Fat Boy, «засветившемся» в картине Джеймса Кэмерона «Терминатор-2: Судный день».