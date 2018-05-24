Где в Москве заработали ловушки за выезд на «вафельницу»

Вот полный список перекрестков, которые уже до конца 2018 года получат клетчатую разметку и станут дополнительным источником поступления штрафов с автовладельцев:
ЦАО
1. Китайгородский пр. — Москворецкая наб.
2. Астаховский мост — Яузская ул.;
3. Пл. Яузских ворот — Устьинский пр.;
4. Котельническая наб. — Устьинский пр.;
5. Ленинский пр-т — пр. Апакова;
6. 3-й Крутицкий пер. — Новоспасский пр.;
7. Садовая-Самотечная ул. — Цветной бул.;
8. Садовая-Самотечная ул. — Самотечная ул.;
9. 1-ая Тверская-Ямская — ул. Чаянова;
10. 1-ая Брестская ул. — Васильевская ул.;
11. 2-ая Брестская ул. — Васильевская ул.;
12. ул. Чаянова — 2-ая Тверская-Ямская ул.;
13. ул. Серафимовича — Софийская наб. (разметка по 2 полосам разворота троллейбусов под мостом);
14. ул. Покровка — ул. Земляной Вал (по направлению движения автобусов через Садовое кольцо с ул. Покровка на Старую Басманную ул. и обратно, а также по правым полосам Садового кольца);
15. Б. Лубянка ул. — Рождественский бул.;
16. ул. Сретенка — Рождественский бул.;
17. Якиманский пр. — ул. Большая Полянка (по направлению движения ОТ по ул. Б. Полянка из центра в область);
18. ул. Коровий Вал — Люсиновская ул. (по направлению движения автобуса с ул. Коровий Вал из ВП в левой полосе через Люсиновскую ул.);
19. Зубовская ул. — Льва Толстого ул.;
20. Смоленская ул. — ул. Плющиха;
21. ул. Земляной Вал — ул. Верхняя Радищевская;
22. пл. Ильинские Ворота — Старая пл.;
23. Лубянский пр. — ул. Маросейка;
САО
1. Коровинское ш. — ул. Талдомская;
2. ул. Софьи Ковалевской — ул. 800-летия Москвы;
3. ул. Тимирязевская — ул. Всеволода Вишневского;
4. ул. Башиловская — 4-й Вятский пер.;
5. ул. Вятская — ул. 2-я Квесисская;
6. ул. 8 Марта — ул. Верхняя Масловка;
СВАО
1. пр. Шокальского — Енисейская ул.;
2. Ул. Октябрьская — ул. Сущевский Вал;
3. Осташковская ул. — Студеный пр. — Северодвинская ул.;
4. ул. Менжинского — ул. Летчика Бабушкина;
5. Долгопрудненское ш. — ул. Ак. Флерова;
6. ул. Череповецкая — ул. Хотьковская;
ВАО
1. Энтузиастов ш. — Главная ал. — 1-я Владимирская ул.;
2. Энтузиастов ш. — Плеханова ул.;
3. Буденного просп. — Кирпичная ул.;
4. Буденного просп. — Измайловское ш.;
5. Уральская ул. — Алтайская ул.;
6. Носовихинское ш. — Городецкая ул.;
7. Суздальская ул. — Городецкая ул.;
8. Носовихинское ш. — Никольско-Архангельский пр.;
ЮВАО
1. ул. Краснодарская — ул. Совхозная;
2. ул. Краснодарская — ул. Цимлянская;
3. ул. Академика Скрябина — ул. Ферганская;
4. ул. Люблинская — ул. Юных Ленинцев;
5. ул. Южнопортовая — 3-й Угрешский пр.;
6. ул. Угрешская — ул. Южнопортовая;
7. ул. Трофимова — Проспект Андропова;
ЮАО
1. ул. Россошанская — дублер Варшавского ш.;
2. ул. Бакинская — Кавказский бульвар;
3. ул. Бакинская — ул. Севанская;
4. Котляковский пр. — пр. вдоль д. 22А по Каширскому ш.;
5. ул. Восточная — ул. Ленинская Слобода;
6. Ореховый бульвар — пр. вдоль д. 13 по Ореховому бульвару
7. Б. Тульская ул. — съезд с внутреннего ТТК в центр (по правой полосе движения ОТ по Б. Тульской в центр);
8. Б. Тульская ул. — внешнее ТТК в область, 2 пересечения ВП и выездов с ТТК;
9. Севастопольский пр-т — ул. Каховка;
ЮЗАО
1. ул. Обручева — ул. Профсоюзная;
2. Севастопольский пр-т. — ул. Каховка;
3. ул. Профсоюзная — ул. Миклухо-Маклая;
4. ул. Архитектора Власова — ул. Воронцовские Пруды;
5. Ленинский пр-т. — ул. Миклухо-Маклая;
6. Ленинский пр-т — ул. Кравченко;
ЗАО
1. ул. Большая Дорогомиловская — 2-й Брянский пер.;
2. ул. Молодогвардеская — ул. Боженко — ул.Ярцевская;
3. ул. Мосфильмовская — дублеры Ломоносовского пр-т;
4. пр-т Вернадского — ул. Удальцова;
5. пр-т Вернадского — ул. Лобачевского;
СЗАО
1. ул. Маршала Василевского — ул. Щукинская;
2. Мякининский пр. — Неманский пр.;
3. Пятницкое ш. — Цариков пер.;
4. Пятницкое ш. — 1-й Митинский пер.;
5. ул. Митинская — Цариков пер. — Новотушинский пр-д;
6. бул. Яна Райниса — ул. Туристская;
ЗелАО
1. Панфиловский пр-т — ул. Каменка;
ТиНАО
п. Московский:
1. ул. Атласова — ул. Никитина;
2. ул. Атласова — ул. Москвитина.