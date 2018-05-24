Где в Москве заработали ловушки за выезд на «вафельницу»

Столичные власти отчитались о превращении еще почти десятка перекрестков города в ловушки для тех автомобилистов, кто не успел пересечь их до включения красного сигнала светофора.
Максим Строкер

С начала весны 2018 года столичные коммунальщики нанесли желтую клетчатую разметку на девяти перекрестках города. Это, как уже сообщалось ранее, делается для того, чтобы камеры автоматической фиксации нарушений ПДД могли штрафовать владельцев машин, оказавшихся на «вафельнице» после включения красного сигнала светофора. Зона, покрытая желтыми клетками, обозначает участок перекрестка, куда нельзя заезжать, если за ним образовался затор. Штраф за такую вынужденную остановку на «вафельнице» — 1000 рублей.

– С начала весны разметку нанесли на Котельнической набережной, ул. Большая Лубянка и ул. Сретенка, ул. Смоленская, ул. Атласова. На площади Тверская Застава и ул. Бакинская клетчатую разметку нарисовали на двух перекрестках, — говорится в сообщении, опубликованном на официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что пару лет назад в качестве пилотного проекта желтую клетку на асфальте получили два перекрестка на Велозаводской улице (на пересечении с Ленинской Слободой и Автозаводской) и пересечение Башиловской и 2-й Квесисской. После появления желтой «вафельницы» перекресток немедленно становится пригоден для автоматической фиксации нарушений ПДД. Поэтому с вышеперечисленных светофорных объектов водители могут начать получать «письма счастья» уже сейчас. Ранее сообщалось, что до конца 2018 года «вафельную» разметку и, соответственно оборудование камерами получат без малого 80 перекрестков Москвы.

danilovskiy.ru

Вот полный список перекрестков, которые уже до конца 2018 года получат клетчатую разметку и станут дополнительным источником поступления штрафов с автовладельцев:

ЦАО

1. Китайгородский пр. — Москворецкая наб.

2. Астаховский мост — Яузская ул.;

3. Пл. Яузских ворот — Устьинский пр.;

4. Котельническая наб. — Устьинский пр.;

5. Ленинский пр-т — пр. Апакова;

6. 3-й Крутицкий пер. — Новоспасский пр.;

7. Садовая-Самотечная ул. — Цветной бул.;

8. Садовая-Самотечная ул. — Самотечная ул.;

9. 1-ая Тверская-Ямская — ул. Чаянова;

10. 1-ая Брестская ул. — Васильевская ул.;

11. 2-ая Брестская ул. — Васильевская ул.;

12. ул. Чаянова — 2-ая Тверская-Ямская ул.;

13. ул. Серафимовича — Софийская наб. (разметка по 2 полосам разворота троллейбусов под мостом);

14. ул. Покровка — ул. Земляной Вал (по направлению движения автобусов через Садовое кольцо с ул. Покровка на Старую Басманную ул. и обратно, а также по правым полосам Садового кольца);

15. Б. Лубянка ул. — Рождественский бул.;

16. ул. Сретенка — Рождественский бул.;

17. Якиманский пр. — ул. Большая Полянка (по направлению движения ОТ по ул. Б. Полянка из центра в область);

18. ул. Коровий Вал — Люсиновская ул. (по направлению движения автобуса с ул. Коровий Вал из ВП в левой полосе через Люсиновскую ул.);

19. Зубовская ул. — Льва Толстого ул.;

20. Смоленская ул. — ул. Плющиха;

21. ул. Земляной Вал — ул. Верхняя Радищевская;

22. пл. Ильинские Ворота — Старая пл.;

23. Лубянский пр. — ул. Маросейка;

САО

1. Коровинское ш. — ул. Талдомская;

2. ул. Софьи Ковалевской — ул. 800-летия Москвы;

3. ул. Тимирязевская — ул. Всеволода Вишневского;

4. ул. Башиловская — 4-й Вятский пер.;

5. ул. Вятская — ул. 2-я Квесисская;

6. ул. 8 Марта — ул. Верхняя Масловка;

СВАО

1. пр. Шокальского — Енисейская ул.;

2. Ул. Октябрьская — ул. Сущевский Вал;

3. Осташковская ул. — Студеный пр. — Северодвинская ул.;

4. ул. Менжинского — ул. Летчика Бабушкина;

5. Долгопрудненское ш. — ул. Ак. Флерова;

6. ул. Череповецкая — ул. Хотьковская;

ВАО

1. Энтузиастов ш. — Главная ал. — 1-я Владимирская ул.;

2. Энтузиастов ш. — Плеханова ул.;

3. Буденного просп. — Кирпичная ул.;

4. Буденного просп. — Измайловское ш.;

5. Уральская ул. — Алтайская ул.;

6. Носовихинское ш. — Городецкая ул.;

7. Суздальская ул. — Городецкая ул.;

8. Носовихинское ш. — Никольско-Архангельский пр.;

ЮВАО

1. ул. Краснодарская — ул. Совхозная;

2. ул. Краснодарская — ул. Цимлянская;

3. ул. Академика Скрябина — ул. Ферганская;

4. ул. Люблинская — ул. Юных Ленинцев;

5. ул. Южнопортовая — 3-й Угрешский пр.;

6. ул. Угрешская — ул. Южнопортовая;

7. ул. Трофимова — Проспект Андропова;

ЮАО

1. ул. Россошанская — дублер Варшавского ш.;

2. ул. Бакинская — Кавказский бульвар;

3. ул. Бакинская — ул. Севанская;

4. Котляковский пр. — пр. вдоль д. 22А по Каширскому ш.;

5. ул. Восточная — ул. Ленинская Слобода;

6. Ореховый бульвар — пр. вдоль д. 13 по Ореховому бульвару

7. Б. Тульская ул. — съезд с внутреннего ТТК в центр (по правой полосе движения ОТ по Б. Тульской в центр);

8. Б. Тульская ул. — внешнее ТТК в область, 2 пересечения ВП и выездов с ТТК;

9. Севастопольский пр-т — ул. Каховка;

ЮЗАО

1. ул. Обручева — ул. Профсоюзная;

2. Севастопольский пр-т. — ул. Каховка;

3. ул. Профсоюзная — ул. Миклухо-Маклая;

4. ул. Архитектора Власова — ул. Воронцовские Пруды;

5. Ленинский пр-т. — ул. Миклухо-Маклая;

6. Ленинский пр-т — ул. Кравченко;

ЗАО

1. ул. Большая Дорогомиловская — 2-й Брянский пер.;

2. ул. Молодогвардеская — ул. Боженко — ул.Ярцевская;

3. ул. Мосфильмовская — дублеры Ломоносовского пр-т;

4. пр-т Вернадского — ул. Удальцова;

5. пр-т Вернадского — ул. Лобачевского;

СЗАО

1. ул. Маршала Василевского — ул. Щукинская;

2. Мякининский пр. — Неманский пр.;

3. Пятницкое ш. — Цариков пер.;

4. Пятницкое ш. — 1-й Митинский пер.;

5. ул. Митинская — Цариков пер. — Новотушинский пр-д;

6. бул. Яна Райниса — ул. Туристская;

ЗелАО

1. Панфиловский пр-т — ул. Каменка;

ТиНАО

п. Московский:

1. ул. Атласова — ул. Никитина;

2. ул. Атласова — ул. Москвитина.

проезд на красный, штрафы, видеофиксация, ПДД, КоАП
24 мая 2018
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