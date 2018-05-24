Где в Москве заработали ловушки за выезд на «вафельницу»

С начала весны 2018 года столичные коммунальщики нанесли желтую клетчатую разметку на девяти перекрестках города. Это, как уже сообщалось ранее, делается для того, чтобы камеры автоматической фиксации нарушений ПДД могли штрафовать владельцев машин, оказавшихся на «вафельнице» после включения красного сигнала светофора. Зона, покрытая желтыми клетками, обозначает участок перекрестка, куда нельзя заезжать, если за ним образовался затор. Штраф за такую вынужденную остановку на «вафельнице» — 1000 рублей.

– С начала весны разметку нанесли на Котельнической набережной, ул. Большая Лубянка и ул. Сретенка, ул. Смоленская, ул. Атласова. На площади Тверская Застава и ул. Бакинская клетчатую разметку нарисовали на двух перекрестках, — говорится в сообщении, опубликованном на официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что пару лет назад в качестве пилотного проекта желтую клетку на асфальте получили два перекрестка на Велозаводской улице (на пересечении с Ленинской Слободой и Автозаводской) и пересечение Башиловской и 2-й Квесисской. После появления желтой «вафельницы» перекресток немедленно становится пригоден для автоматической фиксации нарушений ПДД. Поэтому с вышеперечисленных светофорных объектов водители могут начать получать «письма счастья» уже сейчас. Ранее сообщалось, что до конца 2018 года «вафельную» разметку и, соответственно оборудование камерами получат без малого 80 перекрестков Москвы.