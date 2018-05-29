Как распознать мошенников на дороге

Как правило, криминальный элемент использует для своих злодеяний машины премиальных марок. Особенно популярны у злоумышленников представители немецкой тройки, но иногда встречаются среднестатусные модели бизнес-класса — Toyota Camry, Nissan Teana, Mazda6, Volkswagen Passat. Новые машины в ход идут редко, а вот экземпляры семи- и десятилетнего возраста используются чаще всего.

Не секрет, что джентльмены удачи любят передвигаться на авто с тонированными стеклами и транзитными либо иностранными номерами. Иногда устанавливаются поврежденные или испачканные грязью регистрационные знаки, либо они могут вообще отсутствовать. Главное, чтобы такую машину было непросто идентифицировать.

Еще одним характерным признаком «мутного» и подозрительного авто считается наличие небольших вмятин, царапин, потертостей — чаще всего легкие повреждения находятся на заднем бампере или по левому борту — на дверях и крыльях.

Если вы заметили, что машина с такими признаками продолжительное время сидит у вас «на хвосте», либо сопровождает вас в соседнем ряду, будьте особенно бдительны, соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию, избегайте перестроений в другую полосу и других маневров.