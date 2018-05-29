Как распознать мошенников на дороге

Фото www.automart.co.za
Не надо быть Джеймсом Бондом, чтобы заметить севший вам «на хвост» автомобиль. Было бы желание. Но далеко не все страдают манией преследования, и не каждый водитель, отправляясь в путь, считает себя потенциальной жертвой мошенников. Хотя подставы на наших шоссе и улицах по-прежнему остаются регулярным явлением, а методы «разводов» становятся все более изощренными. По каким признакам можно распознать потенциального мошенника на дороге, разбирался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Как правило, криминальный элемент использует для своих злодеяний машины премиальных марок. Особенно популярны у злоумышленников представители немецкой тройки, но иногда встречаются среднестатусные модели бизнес-класса — Toyota Camry, Nissan Teana, Mazda6, Volkswagen Passat. Новые машины в ход идут редко, а вот экземпляры семи- и десятилетнего возраста используются чаще всего.

Не секрет, что джентльмены удачи любят передвигаться на авто с тонированными стеклами и транзитными либо иностранными номерами. Иногда устанавливаются поврежденные или испачканные грязью регистрационные знаки, либо они могут вообще отсутствовать. Главное, чтобы такую машину было непросто идентифицировать.

Еще одним характерным признаком «мутного» и подозрительного авто считается наличие небольших вмятин, царапин, потертостей — чаще всего легкие повреждения находятся на заднем бампере или по левому борту — на дверях и крыльях.

Если вы заметили, что машина с такими признаками продолжительное время сидит у вас «на хвосте», либо сопровождает вас в соседнем ряду, будьте особенно бдительны, соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию, избегайте перестроений в другую полосу и других маневров.

Имейте в виду, что мошенники обычно орудуют на двух или трех машинах, поэтому постарайтесь заметить во время движения определенные признаки согласованных действий соседей по потоку. Например, вас должно насторожить если рядом движущиеся автомобили породолжительное время не отстают от вас, едут на одной с вами скорости, держаться друг подле друга, периодически пропускают друг друга вперед.

Явным поводом для подозрений послужит неадекватный режим движения таких машин — «рваная езда» с частыми маневрами, обгонами, резким торможением и ускорением. Кроме того, они часто стараются держаться в мертвой зоне вашего бокового зеркала, а иногда пренебрегают дистанцией, сокращая ее до минимума. В этом случае лучше аккуратно сбросить скорость, пропустив подозрительный автомобиль вперед. Тогда у вас будет возможность проанализировать поведение водителя. Он выдаст себя, если попытается сохранить синхронность движения. Либо будет так же, как и вы притормаживать, пытаясь спрятаться от вас в мертвой зоне. Конечно, здесь многое зависит от опыта и «профессионализма» мошенника — чем ниже его уровень, тем проще его раскусить.

И самое главное, о чем порой забывают даже самые бдительные водители — если в левой полосе вам сзади сигналят дальним светом, сократив дистанцию до минимума, ни в коем случае не паникуйте и не спешите перестраиваться в соседний ряд. Уступайте дорогу только если на сто процентов убедились в безопасности маневра, когда соседний ряд пустой, и в мертвой зоне бокового зеркала никого нет. В этом случае перестаривайтесь постепенно, избегая резких движений и сохраняя допустимую скорость.

ПДД, безопасность дорожного движения, дорога, трасса, обман, мошенничество
29 мая 2018
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