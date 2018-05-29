Почему во время ЧМ по футболу-2018 может вырасти число ДТП

Вежливые европейцы будут «слегка» удивлены русской манерой перестраиваться. Ведь многие из нас выполняют этот маневр по принципу «если успел влезть, то и нормально». И не важно, что машине сзади пришлось дать по тормозам. Иностранец может не ждать от вас такой прыти и, соответственно, не среагировать подобно русскому водителю, который всегда ждет подвоха. И, кстати, забывать про поворотники они тоже не привыкли.

Иностранные гости не поймут, если вы захотите пообщаться с ними с помощью «аварийки». Скорее всего подумают, что с вами что-то не так и приготовятся объезжать неисправную машину. Такой вот «языковой» барьер.

Вежливые водители, которые пропустили «скорую», возвращаются на свои места в порядке очередности, но всегда находится «ближайший родственник», который выезжает сразу за машиной с мигалкой, рассчитывая проскочить быстрее остальных под ее прикрытием.