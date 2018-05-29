Почему во время ЧМ по футболу-2018 может вырасти число ДТП

Близится Чемпионат мира по футболу-2018 и лучше бы, конечно, сбежать из Москвы на время ее осады толпами иностранцев. Но если вы футбольный фанат или просто не привыкли спасаться бегством, будьте готовы к тому, что на дорогах появятся арендные авто с зарубежными водителями. И далеко не все они будут готовы к русскому стилю вождения, а значит не смогут реагировать привычным нам образом, что может привести к всплеску ДТП. Портал «АвтоВзгляд» вспомнил самые неприятные привычки российских «рулевых», которые не поймут иностранные гости.
Вежливые европейцы будут «слегка» удивлены русской манерой перестраиваться. Ведь многие из нас выполняют этот маневр по принципу «если успел влезть, то и нормально». И не важно, что машине сзади пришлось дать по тормозам. Иностранец может не ждать от вас такой прыти и, соответственно, не среагировать подобно русскому водителю, который всегда ждет подвоха. И, кстати, забывать про поворотники они тоже не привыкли.
Иностранные гости не поймут, если вы захотите пообщаться с ними с помощью «аварийки». Скорее всего подумают, что с вами что-то не так и приготовятся объезжать неисправную машину. Такой вот «языковой» барьер.
Вежливые водители, которые пропустили «скорую», возвращаются на свои места в порядке очередности, но всегда находится «ближайший родственник», который выезжает сразу за машиной с мигалкой, рассчитывая проскочить быстрее остальных под ее прикрытием.
Отдельная категория шоферской братии — несостоявшиеся учителя, стремящиеся реализовать свой потенциал на дороге. Если им покажется, что кто-то их не пропустил или, того хуже, подрезал, кары не избежать. Оскорбленный рулевой перестроится перед виновником и резко даст по тормозам. Бедный неприспособленный к нашим суровым условиям европеец наверняка опешит от такой встречи.
Иностранец может не понять, чего от него хотят, и просто не подумает, что моргающий ему дальним светом автомобилист требует его пропустить. Прижиматься к впереди идущей машине там тоже не принято. Так что все попытки намекнуть, скорее всего, ни к чему не приведут.
Европейские водители всегда пропускают машины, которые въезжают на магистраль. Они, конечно, не обязаны, но им ничего не стоит перестроиться левее, чтобы машине было удобнее занять место на дороге. Такая вот вежливость на дорогах. Кажется, их ждет разочарование.