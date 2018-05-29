Власти запретят продавать подержанные машины через Auto.ru и Avito.ru

Очередной иезуитский способ пополнить казну за счет населения, а заодно и создать новые проблемы этому самому населению, придумали в Минпромторге. В ведомстве разрабатывают проект, обязывающий покупателей и продавцов на вторичном автомобильном рынке пользоваться единой системой торгов.

Иными словами, власти планируют организовать автоаукцион, посредством которого должны будут производится сделки купли-продажи подержанного автотранспорта как частными лицами, так и дилерами.

Возможность свободно распоряжаться своим имуществом — это фундаментальное экономическое право граждан. Предлагая ограничить торговлю поддержанными авто одной специализированной площадкой либо исключительно аукционным форматом авторы идеи выражают намерение нарушить это право. Мы надеемся, что законодатели не поддержат эту сомнительную инициативу, — прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе «Avito Авто».

Благодаря нововведению государство сможет получать ежегодно порядка 20 млрд. рублей налогов. Цифры, согласитесь, колоссальные. Впрочем, мотивируют власти свою инициативу тем, что якобы подобным образом хотят навести порядок на вторичном авторынке и исключить случаи мошенничества и обмана, столь часто практикующихся «серыми» автосалонами.