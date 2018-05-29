Власти запретят продавать подержанные машины через Auto.ru и Avito.ru

Похоже, совсем скоро продать свою «ласточку» и приобрести что-нибудь поновее, воспользовавшись одним из сервисов частных объявлений, не получится. Минпромторг намерен перекрыть куплю-продажу «бэушных» авто с рук.
Очередной иезуитский способ пополнить казну за счет населения, а заодно и создать новые проблемы этому самому населению, придумали в Минпромторге. В ведомстве разрабатывают проект, обязывающий покупателей и продавцов на вторичном автомобильном рынке пользоваться единой системой торгов.
Иными словами, власти планируют организовать автоаукцион, посредством которого должны будут производится сделки купли-продажи подержанного автотранспорта как частными лицами, так и дилерами.
Возможность свободно распоряжаться своим имуществом — это фундаментальное экономическое право граждан. Предлагая ограничить торговлю поддержанными авто одной специализированной площадкой либо исключительно аукционным форматом авторы идеи выражают намерение нарушить это право. Мы надеемся, что законодатели не поддержат эту сомнительную инициативу, — прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе «Avito Авто».
Благодаря нововведению государство сможет получать ежегодно порядка 20 млрд. рублей налогов. Цифры, согласитесь, колоссальные. Впрочем, мотивируют власти свою инициативу тем, что якобы подобным образом хотят навести порядок на вторичном авторынке и исключить случаи мошенничества и обмана, столь часто практикующихся «серыми» автосалонами.
Но если нелегальных дилеров, уклоняющихся от налогов, и получится задавить, а заодно и крупных агрегаторов, вроде того же Auto.ru, то обычных автовладельцев — вряд ли. Ведь для этого придется переписать Гражданский, Налоговый и другие кодексы и подзаконные акты с тем, чтобы запретить сделки с машинами вне предполагаемого аукциона. Но в этом случае наши соотечественники попросту перейдут на старые «дедовские» способы реализации авто — через генеральные доверенности и дарственные.
Как способ пополнения бюджета этот проект также сомнителен: взимать налог с продажи возможно только в случае, если товар реализуется по цене, превышающей стоимость его покупки ранее. На вторичном авторынке ситуация иная: автолюбители продают машины дешевле, чем они были куплены. Остается открытым вопрос, каким образом Минпромторг планирует заработать анонсированные 20 млрд рублей. Очевидно, что тем или иным образом эти средства будут взиматься с россиян, имеющих возможность на данный момент покупать и продавать автомобили совершенно бесплатно, — подчеркивают эксперты «Avito Авто».
И тогда различные форумы и социальные сети станут успешными площадками для того, чтобы купить или продать бэушную машину. У контролирующих органов банально не хватит кадров, успевающих отслеживать подобные топики и посты.
Впрочем, как сообщили «Известиям» в Минпромторге, после проработки алгоритма работы системы автоаукциона будет подготовлена соответствующая законодательная база.