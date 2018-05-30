Новые водительские права «убьют» российские паспорта

Фото: Геннадий Черкасов
Вероятно, что уже с конца этого года гражданам России не понадобится предъявлять в разных организациях и ведомствах гражданский паспорт. Его заменит водительское удостоверение нового образца. Речь идет о мультидокументе со встроенным электронным чипом.
Мирон Горин

Сбербанк при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запускает пилотный проект по выдаче российским гражданам новых водительских удостоверений. И не абы каких, а с интегрированными в них микрочипами. Новые «права» будут содержать все биометрические данные владельца, включая личные фотографии, электронную подпись и даже отпечатки пальцев.

Про то, что посредством волшебного чипа компетентные лица всегда смогут определить ваше точное местоположение, полагаем, говорить не нужно. Но мы скажем, ведь в случае положительных результатов тестирования электронных «прав», они заменят миллионам россиянам паспорт. Иными словами, достаточно будет иметь при себе такую «корочку», чтобы попасть в ночной клуб, купить алкоголь в магазине, пересечь границу стран таможенного союза и даже взять кредит в банке — причем в любом, а не только в главной сберегательной кассе страны.

Фото: Илья Шабардин

Впрочем, и это еще не все. Обладатели чудо-удостоверения смогут на расстоянии регистрировать бизнес, покупать квартиру или машину, получать доступ к госуслугам, а также совершать юридические сделки разного рода.

Пожалуй, не хватает лишь интегрированных в документ микрофона и динамика. Впрочем, подобные шпионским штучки уже имеются в наших автомобилях — привет, ЭРА-ГЛОНАСС. Еще чуть-чуть, и российских водителей автоматически начнут штрафовать за те или иные нарушения ПДД, глушить в случае необходимости машины и блокировать замки.

По словам вице-перзидента Сбербанка Андрея Шарова, выдавать такой документ офисы финансового учреждения начнут уже с 1 декабря. На первоначальном этапе, вероятно, обязывать поголовно переходить на новый формат водительских «прав» власти не будут. К тому же, пока не ясно, зачем они потребуются тем, кому в принципе не нужно право на управление транспортными средствами.

Может быть, речь и идет о так называемом мультипаспорте, в котором будет значиться, разрешено ли тому или иному лицу рулить автомобилем. Еще скажите, что мы не перенимаем опыт у американцев, а Сбербанк — самый лучший и умный банк на планете.

автоправо, штрафы, лишение прав, водительское удостоверение, международные права, технология
30 мая 2018
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