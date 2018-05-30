Новые водительские права «убьют» российские паспорта

Впрочем, и это еще не все. Обладатели чудо-удостоверения смогут на расстоянии регистрировать бизнес, покупать квартиру или машину, получать доступ к госуслугам, а также совершать юридические сделки разного рода.

Пожалуй, не хватает лишь интегрированных в документ микрофона и динамика. Впрочем, подобные шпионским штучки уже имеются в наших автомобилях — привет, ЭРА-ГЛОНАСС. Еще чуть-чуть, и российских водителей автоматически начнут штрафовать за те или иные нарушения ПДД, глушить в случае необходимости машины и блокировать замки.

По словам вице-перзидента Сбербанка Андрея Шарова, выдавать такой документ офисы финансового учреждения начнут уже с 1 декабря. На первоначальном этапе, вероятно, обязывать поголовно переходить на новый формат водительских «прав» власти не будут. К тому же, пока не ясно, зачем они потребуются тем, кому в принципе не нужно право на управление транспортными средствами.

Может быть, речь и идет о так называемом мультипаспорте, в котором будет значиться, разрешено ли тому или иному лицу рулить автомобилем. Еще скажите, что мы не перенимаем опыт у американцев, а Сбербанк — самый лучший и умный банк на планете.