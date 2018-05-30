Новые водительские права «убьют» российские паспорта

Сбербанк при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запускает пилотный проект по выдаче российским гражданам новых водительских удостоверений. И не абы каких, а с интегрированными в них микрочипами. Новые «права» будут содержать все биометрические данные владельца, включая личные фотографии, электронную подпись и даже отпечатки пальцев.
Про то, что посредством волшебного чипа компетентные лица всегда смогут определить ваше точное местоположение, полагаем, говорить не нужно. Но мы скажем, ведь в случае положительных результатов тестирования электронных «прав», они заменят миллионам россиянам паспорт. Иными словами, достаточно будет иметь при себе такую «корочку», чтобы попасть в ночной клуб, купить алкоголь в магазине, пересечь границу стран таможенного союза и даже взять кредит в банке — причем в любом, а не только в главной сберегательной кассе страны.