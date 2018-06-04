Миссис мира-2018 погибла в киргизском такси

Происшествие произошло в Киргизии. Таксист, в чьей машине находилась «Миссис мира-2018», в темное время суток не справился с управлением, и автомобиль и вылетел с трассы, перевернувшись несколько раз.
Страшная авария унесла жизнь Сании Шакировой, выигравшей международный конкурс красоты «Миссис мира — 2018». У самой красивой замужней женщины планеты остались трое детей.
Полицейские Иссык-Кульского района зафиксировали столкновение транспортного средства марки Ravon с бетонным забором, в результате которого водитель такси, 31-летний пассажир и 30-летняя красавица Сания были доставлены в больницу. Травмы женщины оказались несовместимыми с жизнью.
В настоящий момент проводится расследование и устанавливается степень вины водителя.
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