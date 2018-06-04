Мошенники продают низкосортное моторное масло под видом оригинала

Полицейские задержали производителей фальшивых моторных масел, которые поставлялись на российский рынок под видом оригинальных. Сотрудникам правоохранительных органов Оренбургской области удалось перекрыть сбыт очередной крупной партии некачественной смазки для автомобильных двигателей.

Речь идет о 20 000 литрах изъятой продукции. Сколько уже успело попасть низкосортного масла на прилавки — неизвестно. По предварительным данным — в разы больше, чем конфисковали полицейские.

В организованную преступную группу входило несколько человек, трое из них задержаны, включая лидера. По информации МВД города Орска, подобной деятельностью мошенники занимались с осени 2016 года. Ущерб оценивается в десятки миллионов рублей.