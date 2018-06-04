Почему нельзя садиться за руль во время ЧМ-2018 по футболу

ЖЕСТКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Отдельную болезнь пятой точки получат на свою голову водители, решившие погонять на своих «колесницах» по стране, а также городам, где пройдут футбольные матчи. В настоящий момент уже готовятся ограничения на дорогах, и в первую очередь это касается подъездов к городам-участникам и самих городов, где будут перекрыты многие улицы — от слова «совсем».

Для тех, кто здоров и не болеет, а значит и не сильно осведомлен об этих самых «футбольных» российских городах, портал «АвтоВзгляд» перечислит их все. Итак, куда не стоит ехать на собственных «колесах»: Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Волгоград, Калининград, Саранск и, разумеется, в столицу нашей родины — Москву. Причем запрет движения транспортных средств будет действовать на участках, где работают пресс-службы, проходят спортивные тренировки и ознакомительные экскурсии-встречи для зарубежных гостей.