Почему нельзя садиться за руль во время ЧМ-2018 по футболу

Кто, если не мы поможет восстановить бюджет после не слабых затрат на подготовку к организации чемпионата? Вероятно, цены в период проведения ЧМ-2018 бескомпромиссно взлетят на все и вся: от недвижимости и услуг сервиса до продуктов питания и моторного топлива. Причем — к гадалке не ходи — назад они уже не опустятся даже после завершения столь важного для нашей страны мероприятия. В общем, традиционное: денег нет, но вы держитесь…
ЖЕСТКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Отдельную болезнь пятой точки получат на свою голову водители, решившие погонять на своих «колесницах» по стране, а также городам, где пройдут футбольные матчи. В настоящий момент уже готовятся ограничения на дорогах, и в первую очередь это касается подъездов к городам-участникам и самих городов, где будут перекрыты многие улицы — от слова «совсем».
Для тех, кто здоров и не болеет, а значит и не сильно осведомлен об этих самых «футбольных» российских городах, портал «АвтоВзгляд» перечислит их все. Итак, куда не стоит ехать на собственных «колесах»: Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Волгоград, Калининград, Саранск и, разумеется, в столицу нашей родины — Москву. Причем запрет движения транспортных средств будет действовать на участках, где работают пресс-службы, проходят спортивные тренировки и ознакомительные экскурсии-встречи для зарубежных гостей.
БЕСЦЕРЕМОННАЯ ЭВАКУАЦИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБКИ
В радиусе 1—2 км от подобных объектов и непосредственно самих стадионов лучше на личном автотранспорте не появляться. Если, конечно, вы не резидент. Во-первых, готовьтесь к крупномасштабным заторам. Во-вторых, к мгновенной эвакуации. Поэтому выскочить в ларек за сигаретами или подождать благоверную у салона красоты не получится — за трафиком автомобильного потока, а также случайно или не совсем оставленных машинах следить будут не только полицейские, дорожные патрули и «цоддовцы», но и специальные службы, работающие в усиленном режиме.
Транспортные средства, даже правильно припаркованные в отведенных для этого местах, могут легко оказаться эвакуированными. Как это нередко происходит при проведении крупных мероприятий. Причем не обязательно, что автовладельцы найдут своих «коней» на штрафстоянках — в столичном Строгино, например, во время так называемого фестиваля света машины бесцеремонно оттаскивали и бросали в километре от места его проведения. Сами понимаете: а вдруг рванет!
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЕОКОНТРОЛЬ И РАЗМЕТКИ
В ключевых городах России о полосах, выделенных для езды общественного транспорта, а теперь еще и транспорта, предназначенного для перевозки спортсменов, организаторов, сопровождающих и даже болельщиков, водители знают не понаслышке. Полицейские камеры влет присылают «письма счастья» даже тем, кто попросту «сломался», выкатившись на полосу «А».
Теперь подобные полосы ждут автомобилистов во всех городах, где пройдут игры футболистов. Причем временная разметка, скорее всего, превратится в постоянную сразу же после завершения чемпионата. Подумаешь, вырастут пробки — зато какая прибавка к бюджету за счет нетерпеливых лихачей, проезжающих под камерами фотофиксации нарушений ПДД. Ожидается также, что целый ряд улиц в этих городах сделают односторонними.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И НИКАКОГО ОРУЖИЯ
Считайте, что вам повезло, и вы приехали в один из городов, участвующих в ЧМ-2018 по футболу. Пустых номеров в гостиницах по факту прибытия найти не получится. Если, конечно, вы не купите гостиницу в собственность целиком. Скажем больше: и цены на аренду жилья могут заставить вас уехать обратно. Но даже если удастся остановиться у родственников-знакомых, придется зарегистрироваться. В противном случае — штраф до 3000 «деревянных».
Ну а если вы охотник, имеющий разрешение на хранение и перевозку оружия, ездить с ним в салоне авто во время проведения Чемпионата запрещено. Это касается и законных обладателей обычных «травматов».
ТОЛПЫ ПОЛИЦЕЙСКИХ С БОЛЬШИМ АППЕТИТОМ
Пытаться припрятать «ствол» поглубже в багажнике авто не стоит — такого количества полицейских, вот-вот выйдущих на дороги страны, мы еще не видели. Все они призваны следить за правопорядком, и не только связанным с неукоснительным соблюдением водителями ПДД. Помимо прочего, на проезжую часть выкатится огромное количество скрытых патрульных экипажей в штатском
Методы воздействия на нарушителей, как мы знаем, у служивых далеко не всегда законны. Впрочем, водители сами знают, как решать с ними вопросы. Только нужны быть готовыми к тому, что ценники за неформальную услугу «штраф на месте» будут просто космическими.